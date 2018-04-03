В Самарии автомобиль врезался в остановку, водитель застрелен

Утром во вторник, 3 апреля, на перекрестке Гитай около Ариэля в Самарии автомобиль врезался в "столбы безопасности" на автобусной остановке, где находились солдаты, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Никто из военнослужащих не пострадал. Водитель покинул автомобиль и попытался скрыться, однако солдаты открыли по нему огонь. Мужчина получил тяжелые ранения. Парамедики, вызванные на место происшествия, констатировали его смерть.

Военные предполагают, что речь идет о неудачной попытке угнать автомобиль, а не о теракте. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что пытавшийся сбежать водитель не был вооружен.

Военнослужащие и сотрудники полиции изучают обстоятельства происшествия.

Палестинские агентства Maan и Safa сообщают об этом инциденте, но пока не публикуют дополнительные подробности. По сведениям Safa, военные стреляли по "молодому мужчине".

Напомним, что 5 февраля на бульваре Иерушалаим, на въезде в Ариэль 19-летний Абд аль-Хаким Ааси, вооруженный ножом, смертельно ранил 29-летнего Итамара Бен Галя, жителя поселка Ар Браха. Нападавший скрылся, но позже был арестован и предстал перед судом.

16 марта на шоссе 585 около арабской деревни Ябад, неподалеку от еврейского поселка Мево Дотан (Самария), был совершен автомобильный теракт. Погибли капитан ЦАХАЛа Зив Даус и сержант Нетанэль Каалани. Еще двое солдат получили серьезные травмы. Террорист был задержан.





