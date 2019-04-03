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В Израиле

В Израиль возвращено тело солдата ЦАХАЛа, пропавшего без вести 37 лет назад

время публикации: 17:23 | последнее обновление: 18:23 блог версия для печати фото
Захария Баумель
Мириам и Йони Баумель, родители Захарии
Бригадный генерал Моти Альмоз
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В среду, 3 апреля, была разрешена к публикации информация, что в ходе секретной операции ЦАХАЛа в Израиль было возвращено тело Захарии Баумеля, пропавшего без вести во время битвы в районе деревни Султан Якуб в 1982 году, во время Первой ливанской войны.

После того, как была закончена процедура опознания тела, глава кадрового отдела ЦАХАЛа генерал-майор Моти Альмоз встретился с родственниками пропавшего военнослужащего и сообщил о возвращении его тела в Израиль.

Как рассказала военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше в прямом эфире, информация о возвращении в Израиль тела Захарии Баумеля было также передано родственникам Йегуде Каца и Цви Фридмана, которые входили в танковый экипаж Баумеля, а также близким пропавшего без вести летчика Рона Арада. Известие также передано родителям военнослужащих Адара Голдина, Орена Шауля, погибших в ходе операции "Нерушимая скала" в Газе.

В армии подчеркивают, что операцией по возвращению тела павшего военнослужащего руководил полковник М. из разведывательного управления. Подготовка к операции велась в течение нескольких месяцев и была осуществлена около недели назад, когда участники получили "зеленый свет" на ее проведение.

Израильские СМИ сообщают, что в операции принимали участие Мосад и ШАБАК.

Глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис подчеркнул, что тело было возвращено без всяких переговоров или "сделки". "Мы не можем сообщить, где были обнаружены останки Захарии Баумеля. Но вместе с тем, эта операция демонстрирует, что мы никогда не забывали о погибших в бою у Султан Якуб. И семьи пропавших без вести военнослужащих знают, что мы продолжим прилагать усилия для того, чтобы вернуть их сыновей домой".

Сообщается, что останки военнослужащего были доставлены в Израиль рейсом компании "Эль-Аль" с территории третьего государства.

Пресс-служба сообщила, что вместе с останками были доставлены в Израиль личные вещи Захарии Баумеля.

В настоящее время нет информации о том, когда и где состоится церемония захоронения останков военнослужащего.

Согласно информации, опубликованной армейским отделом ЭЙТАН, Захария Баумель или Зах, как его называли друзья, родился в 1960 году в Бруклине. Он был младшим ребенком в семье. До десяти лет ходил в йешиву "Эц Хаим". В 1970 году его семья репатриировалась в Израиль, поселившись в Кирьят-Хаиме. Он учился в государственной религиозной школе, а затем поступил в йешиву с военно-сионистским профилем, что позволяло ему совмещать военную службу в ЦАХАЛе с изучением Торы.

В армии был призван в бронетанковые войска, был командиром экипажа. Под самый конец срочной службы, когда Зах уже готовился поступать на психологию в Еврейский университет, его экипаж принял участие в битве за Султан Якуб. 11 июня 1982 года, за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня, погибли десять израильских военнослужащих, еще трое, Захария Баумель, Йегуда Кац и Цви Фридман, пропали без вести.



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