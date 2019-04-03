Вице-мисс Израиля Ульяна Фридрих: "ЦАХАЛ меня сформировал"

На прошедшем недавно конкурсе "Королева красоты Израиля 2019" второе место и титул "Девушка Израиля" получила 22-летняя Ульяна Фридрих из Петах-Тиквы. Редакцию NEWSru.co.il заинтересовала ее биография, и мы попросили Ульяну рассказать о себе подробнее.

Ульяна родилась в Беларуси, в двухлетнем возрасте вместе с родителями и старшей сестрой репатриировалась в Израиль. Семья поселилась в Кармиэле, родители Ульяны устроились работать на завод "Кетер".

Когда Ульяна пошла в первый класс, родители развелись, и отец девочки переехал в Цфат. Ульяна была отличницей, в старших классах заинтересовалась точными науками и начала изучать по усиленной программе химию, физику и мехатронику.

При этом с 13 лет девочка работала. Сначала официанткой, потом – моделью.

"Сначала я просто стремилась к финансовой независимости. У меня не было в этом плане спины. Не то, чтобы мне чего-то не хватало, но я понимала, что просить нельзя. Мама и так все время работала. При этом я видела, что подружки живут иначе, что у них есть деньги, и тоже хотела себе что-то позволить, – говорит Ульяна, – Я знала, что, если чего-то хочу, я должна на это заработать. Если не могу заработать, то придется ждать следующего дня рождения. А если не могу ждать, то нужно смириться".

В какой-то момент у матери Ульяны начались проблемы с позвоночником, некоторое время она получала пособие по безработице, а потом устроилась на другой завод, на менее тяжелую работу.

Зарплата Ульяны стала тем временем стала частью семейного бюджета.

"Я всегда хотела быть лучшей, во всем. Меня так воспитывали, от меня этого ожидали и, что самое главное – это была моя задача, моя роль в семье. Мама всегда хотела, чтобы моя жизнь сложилась лучше, чем ее, и научила меня все делать по-максимуму. И я всегда этому следовала. Я даже психометрию сдала еще в школе", – вспоминает девушка.

Поскольку Ульяна изучала в школе мехатронику, ее сразу призвали на службу в подразделение технического обеспечения. После прохождения спецкурсов Ульяна попала на базу "Шимшон" и стала работать техником оптических прицелов, приборов ночного видения и другой оптической аппаратуры.

При этом Ульяна продолжала работать. Она каждый день со службы возвращалась домой и шла работать в магазин. Потом в магазине она стала работать всего один вечер, а по выходным – официанткой. Командир Ульяны много раз предлагал ей пойти на офицерские курсы, но девушка отказывалась, пока однажды командир не поговорил с ее мамой.

"И они стали убеждать меня вдвоем. В конце концов я согласилась. При этом пошла я туда ради денег, но потом оказалось, что это принесло мне гораздо больше", – объясняет Ульяна.

Девушка, по ее словам, "вышла из своей самой комфортной зоны в самую некомфортную".

"Я была очень далеко от дома, каждые четыре месяца мы меняли базы. Я служила и на границе с Газой, и в Иудее и Самарии. Я была командиром взвода технического обеспечения, отвечала за обеспечение военнослужащих всей необходимой техникой, работала по 24 часа в сутки. Но даже это не главное. Когда у тебя в подчинении 20 солдат, которым всем по 18 лет, они все напуганы, а ты им и мама, и папа, и при этом сама еще ребенок – это очень серьезно", – говорит Ульяна.

Несмотря на то, что эти несколько лет службы офицером стали для Ульяны самыми легкими с финансовой точки зрения, девушка решила демобилизоваться.

"Я знала, что армия заботится не только обо мне, но и о моей семье, и это было, конечно, потрясающее чувство. Но я считаю, что в армии либо нужно оставаться на всю жизнь, либо уходить, пока ты еще очень молод и можешь многое успеть", – утверждает девушка.

Демобилизовавшись, Ульяна сразу сняла квартиру, потому что "после того, как пожила одна, трудно опять жить с родителями", а потом съехалась со своим парнем, и теперь живет в Петах-Тикве и работает в сети "Американ Игл".

Со своим бойфрендом Ульяна познакомилась в Facebook, еще во время службы в ЦАХАЛе: "Он ездил ко мне и в Газу, и в Кармиэль, что от него примерно на одинаковом расстоянии. И вот дождался".

Ульяна признается, что после армии очень сблизилась с семьей и поняла, насколько для нее важны семейные отношения. Этому способствовало то, что "родители уже поняли, что за меня не нужно волноваться".

Впервые Ульяна записалась на конкурс "Мисс Израиль" несколько лет назад. Однако ни в тот день, ни в последующий не решилась прийти на первое прослушивание. По словам Ульяны, она хотела стать "королевой красоты", чтобы представлять Израиль на международных конкурсах.

В третий раз Ульяна не только записалась, но и решила пройти все до конца.

"Даже к конкурсу красоты меня подготовила армия. ЦАХАЛ меня сформировал, сделал уверенным в себе человеком. До армии я еще могла делать что-то себе во вред, просто для других, но в армии я научилась делать то, что нужно именно мне. С таким настроением я и пришла на конкурс. Я заранее сказала себе, что не готова меняться, что, если меня попросят, я не буду менять ни свой вес, ни свой характер, ни свое поведение. Так и случилось. Я была себе верна, и дошла до второго места", – говорит вице-мисс.

Ульяна рассказала нашему корреспонденту, что хочет изучать в университете генетику, но, возможно, отложит учебу еще на год, чтобы пока сделать карьеру в модельном бизнесе.

На вопрос о том, не жалеет ли Ульяна, что, пока ее подружки гуляли и развлекались, ей приходилось разрываться между школой и работой, девушка говорит, что не жалеет.

"В этом есть свои минусы, мне пришлось очень рано повзрослеть. С другой стороны, я более готова к жизни, я умею работать и ценить чужой труд, я могу распознать, искренен со мной человек или нет. Это очень важно", – говорит Ульяна.

Беседовала Алла Гаврилова





