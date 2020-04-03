"Распродажа" министерств во время эпидемии. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу завершил фактический развал того, что, судя по всему, будет оппозицией в в Кнессете 23-го созыва. После раскола блока "Кахоль Лаван" и превращения его из единого организма в четыре фракции (два блока – один на пути в коалицию с Нетаниягу, а второй готовится к продолжению борьбы в оппозиции), Нетаниягу сумел вбить клин и в блок "Авода-МЕРЕЦ". Амир Перец и Ицик Шмули ведут переговоры с премьер-министром и готовы стать частью его правительства.

К моменту написания этих строк коалиционные переговоры не закончены, а в политике, как в спорте, нельзя подводить итоги до того, как прозвучал финальный свисток. Но уже почти не имеет значения, какой будет следующая коалиция, – Нетаниягу своего добился.

Одной из главных составляющих тактики политического выживания премьер-министра является постоянное дробление оппозиционных сил на мелкие фрагменты. Реальная угроза власти Нетаниягу возникала лишь когда оппозиция консолидировалась вокруг того или иного крупного блока ("Кадима", "Сионистский лагерь", "Кахоль Лаван"). "Кадиму" Нетаниягу развалить не удалось, но она распалась сама – в первую очередь благодаря политической недееспособности Ципи Ливни, почти та же история произошла с "Сионистским лагерем", "Кахоль Лаван" распался в результате прямых усилий Биньямина Нетаниягу. Сейчас, даже если переговоры с "Кахоль Лаван" завершатся провалом, у Бени Ганца и его товарищей нет обратной дороги в оппозицию. Если "Ликуд" не договорится с Амиром Перецем, он и Ицик Шмули уже не смогут быть легитимными оппозиционерами. Именно поэтому можно предположить, что правительство сформировано будет, и будет оно достаточно устойчивым. У большинства образующих его элементов просто нет иного выхода, кроме как быть лояльными. Тем более, что плен этот Нетаниягу позаботился сделать весьма приятным.

"Кахоль Лаван" приносит в коалицию "скромное приданое" в виде 18 мандатов. Блок естественных партнеров Нетаниягу, то есть ультраортодоксальных партий и "Ямина" "весят" вместе с "Ликудом" и Орли Леви 59 мандатов. При этом правительство будет не просто паритетным, то есть 18 депутатов получат столько же министерских портфелей сколько 59, но и важность постов, отданных Ганцу и его коллегам, более напоминает распродажу, чем коалиционный торг. Министерство юстиции (по последней информации "Ликуд" согласился на назначение недавнего профсоюзного вождя Ави Нисанкорена на эту должность, что означает очевидное замораживание планировавшихся реформ юридической системы страны) – это лишь один пример. Министерство связи, за которое боролся в 2015 году Нетаниягу, и которое "стоило" ему обвинительного заключения по "делу 4000", пример не менее яркий. Министерство по делам алии интеграции возглавит, по видимому, Пнина Тамано-Шата, министерство по делам культуры и спорта также отойдет к "Кахоль Лаван". Чего таким образом добивается Нетаниягу? Есть несколько вариантов. Первый: он пытается по возможности понизить мотивацию Ганца развалить правительство. Если это так, то Нетаниягу явно переплачивает. Второй: премьер-министр помогает Ганцу реабилитироваться в глазах избирателей. Неясно лишь, зачем это Нетаниягу. Третий: Нетаниягу предполагает, что правительство ненадолго. В этом случае, распределение портфелей не критично. И еще один вариант: премьер-министру все это попросту неважно, Он держит в руках все ключи к формированию правительства, имеет в кармане обязательство вчерашних оппозиционеров поддержать законопроект, позволяющий премьеру оставаться министром и будучи обвиняемым. Законы, цель которых выдавить Нетаниягу из политической системы, будут заморожены. А потом – хоть потоп.

Именно этого сценария опасаются в блоке "Ямина". Атмосфера на переговорах, вернее на том, что лишь отдаленно их напоминает, между Яривом Левином и представителями "Ямины" иначе как оскорбительными назвать трудно. Даже портфель министра просвещения, фактически обещанный правым, Нетаниягу намеревается передать "Кахоль Лаван". Утверждение о том, что при формировании правительства национального единства, необходимо проявлять гибкость в требованиях, звучит странно, учитывая тот факт, что Нетаниягу добивался и добился сохранения за Яаковом Лицманом поста министра здравоохранения. Почему то, что хорошо для ультраортодоксов – недостаточно для "Ямина"? Помимо фактора личной неприязни к Шакед и Беннету, Нетаниягу может себе позволить не считаться с партией, имеющей шесть мандатов. В крайнем случае, они останутся в оппозиции, а в случае необходимости, чуть улучшив предложение, их легко можно вернуть обратно. Как это часто бывало, Нетаниягу щедр не с теми, кто демонстрирует лояльность, а с теми, кто, как он опасается, могут исчезнуть в решающий момент.

Возможно Беннету, Шакед, Смотричу и раввину Перецу пришла пора вспомнить, что оппозиция – это не ссылка и не наказание, а место где партия формируется, чтобы на следующих выборах заявить о себе. Неплохая задача для потерявшей ориентиры единственной на правом фланге Кнессете идеологической правой партии. Напомним, что одним из объяснений Беннета по поводу решения создать партию "Новых правых" было нежелание быть "в кармане у Нетаниягу".

Личность будущего спикера Кнессета пока не определена. Как стало известно NEWSru.co.il, в окружении Ганца намерены отказаться от моратория на кандидатуру Юлия Эдельштейна, понимая, что Ярив Левин, которого "Ликуд" предлагает в качестве альтернативы, вряд ли будет сдержаннее в стремлении обуздать "судебный активизм".

Переговоры о повестке дня правительства, в частности об аннексии отдельных территорий Иудеи и Самарии – одного из главных проектов Биньямина Нетаниягу – также еще не завершены В окружении Ганца опровергают публикации, согласно которым в "Кахоль Лаван" согласились на свободу голосования по этому вопросу.

До истечения срока мандата Бени Ганца осталось десять дней. В политических кругах утверждают, что в "Ликуде" стремятся затянуть переговоры, чтобы завершать их, когда мандат находится в руках премьер-министра, которому также предстоит успокаивать недовольство "распродажей" портфелей в его собственной партии. Вряд ли правительство будет приведено к присяге до Песаха.

Вот уже более года в Израиле действуют переходное правительство и фактически парализованный Кнессет. Со дня выборов в Кнессет 23-го созыва прошел месяц. Более двух недель – со дня приведения Кнессета к присяге. Эпидемия коронавируса резко изменила жизнь Израиля, как и всего мира. Многие представители законодательной и исполнительной власти, включая премьер-министра Нетаниягу, функционируют, находясь в карантине. Экономика в тяжелейшем кризисе. Неизменно одно: вчерашние "непримиримые" политические противники, договорившись о формуле сосуществования, делят портфели.





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