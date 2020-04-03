Эпидемиологический патруль: один день полиции Ашдода. Репортаж

Нет, наверное, человека в Израиле, которого бы не коснулась эпидемия коронавируса. Более миллиона человек оказались без работы, сотни тысяч – в неоплачиваемом отпуске. Те, кто не лишились работы, зачастую вынуждены работать из дома, сидя взаперти с семьями, детьми. Многие пожилые люди остались в эти дни одни, и остро нуждаются в помощи государства. При этом есть другая категория людей – те, кто работают в сферах жизнеобеспечения населения. Во время войны или в период эпидемии у таких людей, как правило, работы становится больше. Одной из таких "жизнеобеспечивающих" структур являются службы охраны правопорядка – в частности, полиция.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова провела один день с сотрудниками патрульной полиции Ашдода – города, в котором русскоязычное население составляет не менее 35%.

Алекс К. – сотрудник патрульной полиции Ашдода. Ему 30 лет, женат, есть двухлетний ребенок. Жена работает в больнице, но сейчас сидит дома с ребенком. С самого начала карантина Алекс попал в так называемое "коронавирусное" подразделение местной полиции, которое занимается контролем над выполнением гражданами "карантинных" распоряжений правительства. Это означает, что Алекс вместе со своими коллегами работает на блокпостах или патрулирует общественные места в городе.

Смена сотрудников полиции в период чрезвычайной ситуации – 12 часов, однако по факту полицейские, как правило, работают больше. Руководство полиции также выделяет для патрулирования сотрудников из других подразделений и регионов. На блокпостах можно встретить следователя отдела борьбы с подпольными казино в ЛАХАВ-433 и инструктора из полицейской академии. Некоторые из этих сотрудников полиции теперь приписаны к какому-то определенному участку, некоторым приходится каждый день работать в новом месте – в зависимости от нужд полиции.

К полицейскому патрулю приписаны трое военнослужащих ЦАХАЛа – офицер и двое солдат. Офицер вооружен, солдаты без оружия. Они не имеют права сами выписывать штрафы и проверять водителей, они выполняют роль подкрепления.

В город также переброшены отряды полицейских и пограничных спецназов (ЯСАМ, ЯСМАГ). Для них, как и для военнослужащих, работа в патруле – это совсем не то, к чему их готовили.

"Каждый день видим на пляже семьи, в основном женщин с детьми. Объясняем, что гулять вдоль моря запрещено. Каждый раз слышим фразы "Я больше не могу сидеть с детьми в четырех стенах", и это совершенно понятно, мне жена говорит то же самое, и я понимаю, что ей дома тяжелее, чем мне в патруле, и жалко их всех очень, но ведь действительно нельзя. Объясняем, сочувствуем, просим, умоляем подчиняться распоряжениям", – рассказывает один из бойцов ЯСАМ.

У одной из сотрудниц патруля, офицера полиции из подразделения ЛАХАВ, дома восьмимесячные близнецы, с которыми сидит муж и которых она видит только по выходным: "Я еще в прекрасном положении, есть сотрудники, у которых с маленькими детьми сидеть некому. Это тоже одна из причин, по которым у нас не хватает людей. Кто-то в карантине, кому-то не с кем оставить ребенка, а работы больше, чем в мирное время. Поэтому всем приходится вспомнить, чему нас обучали прежде всего – и вернуться к той работе, с которой мы все начинали. Идти патрулировать улицы".

Блокпост на въезде в Ашдод останавливает легковые автомобили – полицейские и военнослужащие подходят к водителям и спрашивают, с какой целью они едут в город. Водительские права проверяются в базе данных – в основном полицию интересует, не должен ли человек находится в изоляции – в таких случаях немедленно выписывают штраф.

"Если человек может объяснить, зачем он едет в город – домой, на работу, по важному делу, – мы желаем ему счастливого пути и отпускаем. Если же он говорит, что соскучился по подруге, приходится вносить в базу данных и выписывать штраф. Я понимаю, что люди могут и солгать, но наша задача сейчас – не прижать человека, а сделать так, чтобы как можно меньше людей нарушали условия карантина. Судя по тому, что мы видим, присутствие полиции и армии на въездах в город и на улицах делает свое дело, подавляющее большинство израильтян подчиняются распоряжениям", – объясняет Алекс.

Помимо работы на блокпостах, полиция патрулирует пляжи, набережную, городские парки, рынки. Любые точки, в которых может наблюдаться скопление населения. На рынке в ашдодском районе Рова-Бет довольно тихо, хотя расположенные на открытом воздухе ларьки работают, и покупатели есть. Все магазины, которые не считаются продуктовыми, и все ларьки, которые не продают "на вынос", закрыты. Посреди площади сидит местный "бомж", Алекс просит его уйти домой.

"Мы его хорошо знаем. Он не совсем в себе, но у него есть место для ночлега, и мы все время просим его не разгуливать по городу. Когда он нас видит, он уходит "домой". Штрафы таким людям выписывать бесполезно, денег у них все равно нет, но такие, мирные бродяги, обычно проблем не создают", – объясняет Алекс.

К патрульному подходит русскоязычный пенсионер, просит помочь. Говорит, что знает, что ему положена сейчас помощь, но не знает, как ее получить. Алекс звонит "участковому", чтобы та разобралась и проверила, как помочь.

Как и все израильтяне, полицейские ежедневно получают новые инструкции о карантинных мерах. Никто не знает, как будет выглядеть пасхальная неделя в этом году, и многие сотрудники полиции разделяют высказываемые властями опасения о том, что в праздник может увеличиться число нарушителей карантина. Новые инструкции на Песах пока не получены, однако в пресс-службе полиции говорят, что полиция Израиля готова к ужесточению карантинных мер.







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