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"Аль-Хайят": Нетаниягу и Аббас вели переговоры в ходе кризиса вокруг Храмовой горы

время публикации: 10:26 | последнее обновление: 10:30 блог версия для печати фото
Махмуд АБбас и Биньямин Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава ПНА Махмуд Аббас беседовали по телефону в лень теракта на Храмовой горе 14 июля, сообщает газета "Аль-Хайят", выходящая в свет в Лондоне. Согласно опубликованной информации, в день теракта Нетаниягу позвонил Аббасу и пообещал не делать шагов, которые могут обострить ситуацию на Храмовой горе и вокруг нее. По заявлению палестинских источников, слова которых цитирует издание, Аббас счел себя обманутым после того, как глава правительства Израиля принял решение установить на Храмовй горе металлодетекторы. Источники в Палестинской автономии отмечают, что Аббас выполнил свою часть договоренности с Нетаниягу, официально осудив теракт.

По утверждению приближенных Аббаса, он также беседовал с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдулом-Азизом ас-Саудом и главами международных арабских организаций, добиваясь снижения уровня напряженности.

Тон палестинского лидера изменился после того, как Израиль установил на Храмовой горе металлодетекторы и камеры наблюдения. Начиная с этого момента, Аббас прервал все контакты с представителями Израиля и выступал с резкими антиизраильскими заявлениями. Помимо прочего, он угрожал прекратить все контакты с Израилем, в том числе координацию по вопросам безопасности.

Напомним, что в последние недели Храмовая гора была объектом напряжённости после того, как 14 июля террористы застрелили там двух сотрудников полиции.

В ответ на это, Израиль установил на месте металлодетекторы и камеры наблюдения. От нововведений отказались под давлением ВАКФа и Иордании.

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