Израиль работает над следующим поколением системы для перехвата ракет "Хец"

По информации американского сайта Defense News, министерство обороны Израиля приступило к разработке следующего поколения системы для перехвата баллистических ракет "Хец".

Согласно этому источнику, система "Хец-4" будет более сложной, чем находящаяся на вооружении ЦАХАЛа система "Хец-3", и она предназначена для защиты от будущих угроз со стороны Ирана.

"Мы рады сообщить, что система противоракетной обороны Израиля работает. Но мы не можем стоять на месте и должны на несколько шагов опережать нашего противника", - цитирует сайт Моше Петеля, главу отдела "Хома" Управления оборонных исследований и разработок при министерстве обороны.

По его словам, "Хец-4" должна противостоять новым технологическим разработкам Ирана в сфере наступательного вооружения. Петель отметил, что как и в случае с разработкой "Железного купола", Израиль и сейчас сумел убедить США, что у новой системы есть будущее.

Боаз Леви, вице-президент концерна "Авиационная промышленность" ("Таасия Авирит") и начальник отдела ракетостроения, заявил, что разработка "Хец-4" только началась и слишком рано проводить испытания новых ракет.

Отметим, что система "Хец-3" была передана на вооружение ВВС ЦАХАЛа в январе 2017 года. Система, разработанная под руководством главного субподрядчика отдела "Хома" Управления оборонных исследований и разработок при минобороне, концерна "Таасия Авирит", является ключевым элементом многослойной системы обороны государства Израиль, в чьи задачи входит защита от баллистических ракет.

В конце июня в канцелярии президента Реувена Ривлена создателям "Хец-3" была вручена Премия Израиля в сфере безопасности.





