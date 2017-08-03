Эльор Азария попросил начальника генштаба ЦАХАЛа смягчить наказание

В четверг, 3 августа, Эльор Азария обратился к начальнику генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Гади Айзенкоту с просьбой о смягчении наказания.

В письме, направленном Гади Айзенкоту, Эльор Азария просит дать ему возможность реабилитироваться после длительного следствия и суда. "Если бы знал изначально то, что выяснилось в ходе суда, что на теле террориста нет взрывного устройства, то не стал бы стрелять", - написал Азария. Он также подчеркнул, что не намерен подавать дополнительные апелляции на вердикт военного суда и приговор.

Он также попросил дать ему возможность заменить тюремное заключение общественными работами. Для этого окончательное наказание должно быть не выше шести месяцев.

Эльор Азария, который был приговорен к полутора годам тюремного заключения за непредумышленное убийство террориста в Хевроне, должен начать отбытие наказания 9 августа.

Десятый канал ИТВ цитирует слова высокопоставленных источников в военной прокуратуре, по словам которых, просьба о смягчении наказания может быть рассмотрена не ранее, чем 7 сентября, когда истечет время, отведенное для подачи апелляции, и приговор станет окончательным.

Ранее начальник генерального штаба ЦАХАЛа пообещал, что если осужденный подаст просьбу о смягчении наказания, она будет рассмотрена со всей серьезностью. "Прошение будет рассмотрено с учетом всех касающихся дела аспектов, и исходя из моей верности исключительно ценностям ЦАХАЛ и солдатам армии", - заявил Айзенкот.

30 июля апелляционный суд в "Кирие" оставил без изменения вердикт и приговор по делу Эльора Азарии. Решение было принято большинством из трех судей - двое других требовали ужесточить наказание. Глава апелляционного суда генерал-майор Дорон Фейлис отклонил все доводы защиты. Суд постановил, что прецеденты, которые не повлекли расследования, являются в данном случае нерелевантными.

Министр обороны Авигдор Либерман ранее призвал семью Эльора Азарии не подавать новую апелляцию на решение суда, а обратиться к начальнику Генштаба Гади Айзенкоту с прошением об амнистии. Тем не менее адвокат, представлявший Азарию, заявил в суде, что он намерен подать апелляцию в Верховный суд.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что он не изменил своего мнения о том, что Эльор Азария должен быть амнистирован. Он пообещал, передать свои рекомендации в соответствующие структуры, когда вопрос дойдет до практического обсуждения.

Напомним, что 24 марта 2016 года на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства. Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этом трехминутном ролике видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежащего на спине. Пуля попала в голову, ранение оказалось смертельным. Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан.

Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие. На одной из них слышно, как один из медиков говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов.

Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств и под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служит Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста.

Политики о решении апелляционного суда по делу Азарии

Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что он не изменил своего мнения о том, что Эльор Азария должен быть амнистирован. "Мое мнение касательно амнистии Эльора Азарии не изменилось и остается таким же, как после январского приговора суда. Когда этот вопрос дойдет до практического обсуждения, я передам свои рекомендации в соответствующие структуры", - написал Нетаниягу в своем блоге на Facebook.

Министр обороны Авигдор Либерман призвал семью Эльора Азарии не подавать новую апелляцию на решение суда, а обратиться к начальнику Генштаба Гади Айзенкоту с прошением о помиловании. "У меня нет сомнения в том, что начальник Генштаба учтет все обстоятельства случившегося и то, что Азария является отличником воинской службы", - сказал Либерман.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, комментируя решение апелляционного суда по делу Эльора Азарии, пообещал: если будет подана просьба о смягчении наказания, она будет рассмотрена со всей серьезностью. "Прошение будет рассмотрено с учетом всех касающихся дела аспектов, и исходя из моей приверженности исключительно к ценностям ЦАХАЛ и его солдатам", - заявил Айзенкот.

Министр образования Нафтали Беннет ("Байт Иегуди") назвал решение суда "тяжелым", но напомнил о необходимости проявлять уважение к суду. Вместе с тем, он заявил, что пришло время для амнистии Эльора Азарии. Нафтали Беннет также призвал граждан избегать нападок на армию. Он заявил, что полностью доверяет главе начальника Генштаба Гади Айзенкоту, а также офицерам ЦАХАЛа.

Министр транспорта Исраэль Кац: "Суд сказал свое слово. И теперь правительство Израиля должно как можно скорее инициировать процедуру помилования Эльора Азарья. Эльор должен быть возвращен домой".

Эяль Бен-Рувен, депутат от "Сионистского лагеря", приветствовал решение суда. Он отметил, что это решение является важным посылом обществу. Он повторил крылатую фразу Менахема Бегина: "Есть судьи в Иерусалиме".

Также приветствовал решение суда лидер партии "Еш Атид". "Я полностью поддерживаю главу Генштаба и суд за их нерушимую позицию по отношению к ценностям ЦАХАЛа. Решение, которое принял суд тяжелое, но его нужно уважать", - заявил Яир Лапид.

Канцелярия президента Израиля распространила напоминание о том, что только Эльор Азария, его семья или адвокаты могут обратиться к президенту с прошением о его помиловании. Обращения от политиков и депутатов рассматриваться не будут. Вместе с тем, в окружении президента рекомендовали Эльору Азарии вначале обратиться за амнистией к начальнику Генштаба.

18 апреля 2016 года Эльору Азарии были предъявлены обвинения. 4 января военный суд признал Азарию виновным в непредумышленном убийстве террориста, а также в поведении, недостойном военнослужащего. 21 февраля военный суд в "Кирие" приговорил Эльора Азарию к 18 месяцам тюремного заключения и 12 месяцам заключения условно. Суд также постановил разжаловать Эльора Азарию в рядовые и удовлетворил просьбу защиты отложить начало отбытия наказания до вынесения вердикта по апелляциям.

Со дня инцидента и до демобилизации из ЦАХАЛа Эльор Азария находился на своей военной базе в условиях открытого ареста. После демобилизации 20 июля Азария был переведен под домашний арест.

Отметим, что адвокаты, представлявшие Эльора Азарию в ходе первого процесса, подали в отставку после того, как семья осужденного приняла решение обжаловать вердикт суда.