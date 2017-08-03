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В Израиле

На въезде в Беэр-Шеву мать выбросила младенца из машины

время публикации: 21:41 | последнее обновление: 22:22 блог версия для печати фото
На въезде в Беэр-Шеву мать выбросила из машины младенца

В четверг, 3 августа, в больницу "Сорока" в состоянии средней степени тяжести доставлен грудной ребенок, получивший травмы в результате падения из движущегося автомобиля. В соответствии с существующими инструкциями медики сообщили о поступлении пациенте в полицию.

Пресс-служба полиции сообщила, что малыш был доставлен в больницу одним из родственников. Именно он находился за рулем машины, когда из нее был выброшен младенец.

По данным предварительного расследования, в автомобиле ребенок находился со своей матерью. На северном въезде в Беэр-Шеву водитель увидел, что мать выбросила ребенка из машины. Он остановился, подобрал малыша и отвез его в больницу.

Пресс-служба полиции сообщает, что мать ребенка задержана. Она отправлена на медицинское освидетельствование.

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