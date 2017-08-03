Скончалась 11-летняя девочка, доставленная в больницу "Сорока" с тяжелыми травмами

В беэр-шевской больнице "Сорока" поздно вечером в среду, 2 августа, скончалась 11-летняя девочка из бедуинского поселка Бир-Хадаж в Негеве.

Ребенок был доставлен в больницу примерно двумя часами ранее. В соответствии с инструкциями, врачи сообщили в полицию о пациентке, получившей тяжелые травмы при невыясненных обстоятельствах.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в больницу и поселок были отправлены полицейские.

По результатам предварительного расследования, девочка выпала из движущегося автомобиля.