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В Израиле

Скончалась 11-летняя девочка, доставленная в больницу "Сорока" с тяжелыми травмами

время публикации: 00:18 | последнее обновление: 00:21 блог версия для печати фото
Скончалась 11-летняя девочка, доставленная в больницу "Сорока" с тяжелыми травмами

В беэр-шевской больнице "Сорока" поздно вечером в среду, 2 августа, скончалась 11-летняя девочка из бедуинского поселка Бир-Хадаж в Негеве.

Ребенок был доставлен в больницу примерно двумя часами ранее. В соответствии с инструкциями, врачи сообщили в полицию о пациентке, получившей тяжелые травмы при невыясненных обстоятельствах.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в больницу и поселок были отправлены полицейские.

По результатам предварительного расследования, девочка выпала из движущегося автомобиля.

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