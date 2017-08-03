3 августа 2017 г.
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Задержан отец девочки из Негева, скончавшейся от тяжелых травм

время публикации: 09:31 | последнее обновление: 09:31 блог версия для печати фото
Задержан отец девочки из Негева, скончавшейся от тяжелых травм

Полиция задержала отца 11-летней девочки из бедуинского поселка Бир-Хадаж в Негеве, скончавшейся в среду, 2 августа, в беэр-шевской больнице "Сорока". Девочка умерла от тяжелых травм. По данным предварительного расследования, она выпала из движущегося автомобиля.

В четверг, 3 августа, мировой суд в Беэр-Шеве рассмотрит вопрос о продлении ареста задержанному. Отец погибшей подозревается в создании препятствий следствию и других преступлениях.

Он был задержан после того, как члены семьи девочки рассказали несовпадающие версии случившегося с ней.

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Четверг, 3 августа 2017 г.
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