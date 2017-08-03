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Ошибка в телефонном номере при рассылке рекламы обойдется Fox в 32.000 шек

время публикации: 15:46 | последнее обновление: 16:06 блог версия для печати фото
Ошибка в телефонном номере при рассылке рекламы обойдется Fox в 32.000 шек

В течение года жительница центра страны получила 73 рекламных сообщения от сети Fox, клиенткой которой она не является. Женщина обратилась к руководству сети с требованием выплатить ей компенсацию за причиненные неудобства. Сеть предложила ей 5.000 шекелей. Получательница спама, являясь адвокатом, сочла эту сумму недостаточной и обратилась в суд, требуя от компании 73.000 шекелей, по 1.000 шекелей за каждое сообщение.

Сайт Mako пишет, что сеть Fox обвинила получательницу спама в нарушении правил этики и предоставлении суду неточной и искаженной информации. В свою защиту компания также утверждала, что рассылает рекламные сообщения только членам клуба, которые дали свое согласие на получение СМС-сообщений.

Адвокаты Fox в письме, подготовленным для суда, утверждали, что по факту жалобы была произведена проверка, в ходе которой была выявлена ошибка: работник компании, записывая данные нового клиента, ошибся на одну цифру при внесении в компьютер телефонного номера.

Более того, компания обвинила подательницу иска в том, что она не обратилась раньше с просьбой удалить ее номер из рассылки. Таким образом, по мнению адвокатов ответчика, ошибка была обнаружена только через год, и компания за это время упустила 73 потенциально возможных сделки.

Судья мирового суда Петах-Тиквы Ариэль Бергнер, приняв во внимание то, что спам стал результатом ошибки работников, обязал компанию Fox выплатить подательнице иска компенсацию в размере 29.200 шекелей (400 шекелей за каждое сообщение, что чуть меньше максимальной суммы, предусмотренной законом). Суд также обязал Fox оплатить судебные расходы в размере 3.000 шекелей.

Представители компании Fox, комментируя решение суда, сообщила сайту "Мако", что адвокаты компании намерены подать апелляцию.



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