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В столице Иерусалима проходит Парад гордости. Акция протеста на въезде в столицу

время публикации: 17:28 | последнее обновление: 17:28 блог версия для печати фото
В столице Иерусалима проходит Парад гордости

На въезде в Иерусалиме проходит акция протеста против проведения Парада гордости в Иерусалиме. В этой акции участвуют около 50 человек во главе с раввином Цви Тау. Радиостанция "Кан Бет" отметила, что "акция протеста проходит спокойно".

Около 16:00 в парке Ган а-Паамон в Иерусалиме начали собираться участники Парада гордости. В этом году, как и в предыдущем, для участия в шествии необходимо протий проверку, осуществляемую сотрудниками служб безопасности, и получить специальный опознавательный браслет. Присоединиться к шествию по маршруту его следования будет невозможно.

В 17:00 в парке начались торжественные мероприятия по случаю начала Парада гордости.

Само шествие начнется в 18:00. В этом году полиция одобрила самый длинный маршрут за историю гей-парадов в столице: его протяженность составляет два километра, и он пройдет от Ган а-Паамон до парка Ган а-Ацмаут, по улицам Плумер, Керен а-Йесод, Кинг Джордж, Гилель и Менаше Бен-Исраэль.

С 16:00 полиция начала перекрывать улицы в районе проведения мероприятия.

В связи с проведением парада в столице принимаются повышенные меры безопасности. Сотни полицейских размещены вдоль маршрута колонны участников.

При проведении Парадов гордости в Иерусалиме всегда вводились усиленные меры безопасности. Однако 30 июля 2015 года, во время гей-парада полиция не смогла вовремя остановить религиозного фанатика Ишая Шлиселя, который с ножом в руках напал на участников мероприятия, ранив шестерых из них. Одна из пострадавших, 16-летняя Шира Банки, скончалась от полученных ранений. Суд приговорил Шлиселя к пожизненному заключению и еще 31 году тюрьму и постановил, что осужденный выплатит компенсации раненым и семье убитой девушки в размере 258 тысяч шекелей.

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