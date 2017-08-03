Акция протеста инвалидов: Прибрежное шоссе перекрыто в районе Ришпона

На Прибрежном шоссе в районе Ришпона проходит акция протеста людей с ограниченными возможностями. Участники этого мероприятия на инвалидных колясках выехали на проезжую часть, перекрыв движение в северном направлении.

Демонстранты требуют от правительства увеличить размер пособия по инвалидности до уровня минимальной зарплаты.

13 июля из-за демонстрации инвалидов на час были заблокированы перекресток Нир Галим на шоссе №41 и один из въездов в Ашдод.

9 июля активисты движения за права инвалидов перекрывали шоссе №1 в районе Латруна и шоссе №4 в южном направлении от развязки Бацра. Активисты требуют повышения пособий по инвалидности.

21 июня группа людей с ограниченными возможностями перекрыла движение транспорта на въезде в аэропорт имени Бен-Гуриона со стороны шоссе №1. Около 50 протестующих на инвалидных колясках приковали себя цепями к автомобилям, полностью перегородив трассу. Некоторые из протестующих угрожали поджечь себя.

27 июня более 100 инвалидов провели акцию протеста возле резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме. Двое из них пытались совершить самосожжение.