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В Израиле

Акция протеста инвалидов: Прибрежное шоссе перекрыто в районе Ришпона

время публикации: 17:41 | последнее обновление: 17:41 блог версия для печати фото
Акция протеста инвалидов: Прибрежное шоссе перекрыто в районе Ришпона

На Прибрежном шоссе в районе Ришпона проходит акция протеста людей с ограниченными возможностями. Участники этого мероприятия на инвалидных колясках выехали на проезжую часть, перекрыв движение в северном направлении.

Демонстранты требуют от правительства увеличить размер пособия по инвалидности до уровня минимальной зарплаты.

13 июля из-за демонстрации инвалидов на час были заблокированы перекресток Нир Галим на шоссе №41 и один из въездов в Ашдод.

9 июля активисты движения за права инвалидов перекрывали шоссе №1 в районе Латруна и шоссе №4 в южном направлении от развязки Бацра. Активисты требуют повышения пособий по инвалидности.

21 июня группа людей с ограниченными возможностями перекрыла движение транспорта на въезде в аэропорт имени Бен-Гуриона со стороны шоссе №1. Около 50 протестующих на инвалидных колясках приковали себя цепями к автомобилям, полностью перегородив трассу. Некоторые из протестующих угрожали поджечь себя.

27 июня более 100 инвалидов провели акцию протеста возле резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме. Двое из них пытались совершить самосожжение.

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Четверг, 3 августа 2017 г.
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