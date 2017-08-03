Возобновились беспорядки в Яффо: арабы жгут шины и бросают камни в полицейских

Поздно вечером, 3 августа, в Яффо возобновились беспорядки. Жители арабских кварталов города на улице Яфет жгут автомобильные шины, переворачивают и поджигают баки с мусором, бросают камни в полицейских, бьют витрины в магазинах и небольших лавочках.

В беспорядках участвуют более 300 человек.

Для наведения порядка к Яфет направлены дополнительные силы полиции. Улица перекрыта для движения частного и общественного транспорта.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о применении спецсредств для разгона демонстраций.

Над Яффо кружат вертолеты полиции.

Новые беспорядки стали ответом на задержание брата жителя Яффо, застреленного полицейскими в прошлую пятницу. Видео с его задержанием было выложено очевидцами в социальные сети, что еще больше накалило обстановку в городе.

Около 23:00 пресс-служба полиции сообщила о задержании нескольких зачинщиков беспорядков, а также о том, что ситуацию удалось взять под контроль.

Представители правоохранительных органов проводят консультации со старейшинами арабской общины Яффо о том, как навести порядок и вернуть спокойствие в город.

О задержании еще одного жителя Яффо стало известно в 20:00. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что полицейские, размещенные на улице Яфет в Яффо для поддержания порядка, были атакованы группой местных жителей. Зачинщик беспорядков оказался братом погибшего в результате действий полиции мужчины.

В прошлую пятницу Махди Альсади на своем мотоцикле попытался скрыться при виде полицейских с места, где перед этим звучали выстрелы. Родственники Махди утверждали, что он не хотел попадаться стражам правопорядка, поскольку у него не было прав на мотоцикл. Полицейские, приняв Альсади за преступника, применили оружие и застрелили его. Это происшествие расследуется МАХАШ, особым отделом минюста.

Гибель Махди Альсади спровоцировала беспорядки в городе, которые продолжались несколько дней.

Беспорядки в Яффо. Видео предоставлено пресс-службой полиции







