Житель Яффо задержан за нападение на полицейских

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что полицейские, размещенные на улице Яфет в Яффо для поддержания порядка, были атакованы группой местных жителей.

Один из участников беспорядков был задержан полицейскими. Задержанному 20 лет и, как говорится в сообщении пресс-службы, он был одним из зачинщиков.

По информации сайта Walla News, задержанный приходится родным братом жителю Яффо, который в прошлую пятницу был убит полицейскими.

Молодой человек был застрелен, когда пытался скрыться на мотоцикле с места стрельбы. Его родственники утверждали, что он опасался полицейских из-за отсутствия водительских прав. Расследованием этого происшествия занимается МАХАШ. Однако гибель молодого мужчины спровоцировала массовые беспорядки, которые начались во второй половине дня субботы 29 июля и продолжались несколько дней.