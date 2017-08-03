В Иерусалиме задержаны 12 противников гей-парада, один из которых был вооружен

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что рядом с маршрутом Парада гордости в Иерусалиме были задержаны 12 человек, которые, как полагают в полиции, намеревались помешать проведению мероприятия. У одного из задержанных во время обыска был обнаружен нож.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Параде гордости, проходящим 3 августа в столице Израиля, участвуют более 10 тысяч человек. Количество участников продолжает расти за счет людей, приехавших из других городов, и иерусалимцев, у которых только недавно закончился рабочий день.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что по маршруту прохождения парада организованы несколько пунктов проверки, на которых можно получить браслет участника.