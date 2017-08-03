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В Израиле

Запрещены к публикации подробности дел, касающихся Нетаниягу

время публикации: 20:33 | последнее обновление: 21:00 блог версия для печати фото
Запрещены к публикации все подробности дел, касающихся Нетаниягу
Запрещены к публикации все подробности дел, касающихся Нетаниягу
Запрещены к публикации все подробности дел, касающихся Нетаниягу

По просьбе полиции судья мирового суда Ришон ле-Циона Эйнат Рон выпустила судебный запрет на публикацию подробностей расследования дел, в которых упоминается глава правительства.

По информации сайта Ynet, свою просьбу о выпуске запрета полиция аргументировала тем, что в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу имеются подозрения в мошенничестве и получении взятки. Об этом также сообщил израильский телеканал на французском языке i24, а также портал Walla News.

В решении суда, копия которого была разослана пресс-службой правоохранительных органов во все израильские СМИ, указывается, что запрет распространяется на данные о переговорах, которые ведутся полицией с Ари Харо, бывшим главой аппарата канцелярии премьер-министра, который может получить статус государственного свидетеля. Таким образом, запрещено обнародование данных о материалах "дела 1000" и "дела 2000", в рамках которых премьер-министр Израиля подозревается в получении подарков от бизнесменов и в связях с владельцем газеты "Едиот Ахронот" Ароном Мозесом.

Новый запрет был выпущен судом спустя двое суток после того, как была одобрена просьба полиции о запрете на публикацию любых подробностей, связанных с "делом субмарин" ("дело 3000").

Корреспондент 2-го канала Моше Нусбаум, отмечает, что в настоящее время непонятно, какие данные может сообщить следствию Ари Харо, который подозревается по делу, никак не связанному с делами против Биньямина Нетаниягу. Но, предполагается, что у него имеется важная информация. Эти предположения основаны на том, что не прокуратура была инициатором переговоров с Харо о предоставлении ему статуса госсвидетеля, а его адвокат. Предложение было сделано несколько месяцев назад, но только в последнее время прокуратура решила воспользоваться его помощью.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 августа 2017 г.
Суд наложил запрет на публикацию подробностей расследования "дела субмарин"







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Четверг, 3 августа 2017 г.
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