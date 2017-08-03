Изменены маршруты движения поездов в связи с закрытием станции в Герцлии

В связи с закрытием железнодорожной станции в Герции с утра пятницы, 4 августа, до 4 утра воскресенья, 6 августа, будет приостановлено движение скорых поездов между Хайфой и Тель-Авивом.

Закрытие станции связано с проведением работ для запуска скоростной линии между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Будут изменены маршруты движения поездов: пассажиры смогут добраться до станции Тель-Авив а-Университа по линии поезда, соединяющей Од а-Шарон и Беэр-Шеву. Поезда, прибывающие с юга, будут доезжать только до станции Тель-Авив Савидор Мерказ. Поезда из Биньямины будут доезжать до станции Бейт-Йегошуа.

Ночные поезда между Наарией и аэропортом имени Бен-Гуриона будут доезжать до Нетании. А поезд между станцией Малха в Иерусалиме и Герцлией будет доезжать до станции Тель-Авив а-Агана.