3 августа 2017 г.
последняя новость: 11:59
Почему Малахов поссорился с Первым
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:59 Израильтянам разрешили шумно праздновать Новый год
11:55 Раскрыта сеть, передававшая деньги от штабов ХАМАСа в Турции и Газе в Хеврон
10:58 Изменены маршруты движения поездов в связи с закрытием станции в Герцлии
10:26 "Аль-Хайят": Нетаниягу и Аббас вели переговоры в ходе кризиса вокруг Храмовой горы
10:26 Половина глав арабских поселков не пришла на встречу с Ривлиным и Альшейхом
09:31 Задержан отец девочки из Негева, скончавшейся от тяжелых травм
09:04 С 10:00 из-за учений будут перекрыты улицы в районе больницы "Бейлинсон"
08:40 "Парад гордости" в Иерусалиме: список перекрываемых улиц
08:30 Задержаны 50 подозреваемых в участии в беспорядках в Иерусалиме
07:17 Стабилизировано состояние раненого в результате теракта в Явне
В Израиле

Изменены маршруты движения поездов в связи с закрытием станции в Герцлии

время публикации: 10:58 | последнее обновление: 11:01 блог версия для печати фото
Изменены маршруты движения поездов в связи с закрытием станции в Герцлии

В связи с закрытием железнодорожной станции в Герции с утра пятницы, 4 августа, до 4 утра воскресенья, 6 августа, будет приостановлено движение скорых поездов между Хайфой и Тель-Авивом.

Закрытие станции связано с проведением работ для запуска скоростной линии между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Будут изменены маршруты движения поездов: пассажиры смогут добраться до станции Тель-Авив а-Университа по линии поезда, соединяющей Од а-Шарон и Беэр-Шеву. Поезда, прибывающие с юга, будут доезжать только до станции Тель-Авив Савидор Мерказ. Поезда из Биньямины будут доезжать до станции Бейт-Йегошуа.

Ночные поезда между Наарией и аэропортом имени Бен-Гуриона будут доезжать до Нетании. А поезд между станцией Малха в Иерусалиме и Герцлией будет доезжать до станции Тель-Авив а-Агана.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июля 2017 г.
Движение поездов между Лодом и Тель-Авивом прервано до воскресенья
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июля 2017 г.
Концерт Radiohead в Тель-Авиве: изменения в движении транспорта
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июля 2017 г.
Концерт Бритни Спирс в Тель-Авиве 3 июля: изменения в движении транспорта
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 мая 2017 г.
"Ракевет Исраэль" сообщает о возможных сбоях в графике движения поездов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 мая 2017 г.
Из-за забастовки водителей в "Бен-Гурионе" сокращены интервалы между электричками







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 3 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017