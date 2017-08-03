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Прогноз погоды на 3 августа: солнечно и жарко, небольшое понижение температуры

время публикации: 05:47 | последнее обновление: 05:47 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 3 августа: солнечно и жарко, небольшое понижение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 3 августа, будет солнечно и жарко. Температура немного ниже, чем вчера, и соответствует среднесезонной.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 29-41. В Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне –20-33, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне – 26-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-38, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В пятницу-воскресенье – без существенных изменений.

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Четверг, 3 августа 2017 г.
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