Прокуратура прекратила расследование в отношении экс-гендиректора банка "Апоалим"

В четверг, 3 августа, прокуратура Тель-Авиского округа сообщила о своем решении не возбуждать уголовное дело против бывшего гендиректора банка "Апоалим" Циона Кейнана, в отношении которого существовали подозрения на сексуальные домогательства к подчиненной.

Предварительное расследование было начато после появления публикаций, согласно которым Цион Кейнан, еще до назначения гендиректором, во время командировки в Казахстан в декабре 2006 года приставал к своей подчиненной.

Согласно этим сообщениям, сотруднице была выплачена повышенная компенсация с тем, чтобы она уволилась из банка. В ходе предварительного расследования, полиция выяснила, что банк, в соответствии с инструкцией по предотвращению сексуальных домогательств провел собственное расследование, которое велось бывшим председателем Всеизраильского суда по трудовым спором судьей Стивеном Адлером, и пришел к выводу, что нет оснований для обращения в полицию.

В 2016 году следователи "Лахав-433" приступили к проверке слухов. "Пострадавшая" отказалась подавать жалобу и сотрудничать со следователями. Следователи "Лахав-433" изучили материалы, опросили свидетелей, изучили видео с камер наблюдения, и пришли к выводу, что нет оснований для возбуждения дела.

Отметим, что Цион Кейнан подал в отставку 31 марта 2016 года, через семь месяцев после вступившего в должность. Он не объяснял причины своего решения.