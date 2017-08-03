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В Израиле

Нетаниягу пообещал возобновить строительство поселка для жителей Амоны

время публикации: 13:18 | последнее обновление: 13:18 блог версия для печати

В четверг, 3 августа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии начала строительства квартала Гиват С в ультраортодоксльном городе Бейтар-Илит.

В ходе церемонии глава правительства заявил: "Мы активно действуем, стремясь к укреплению поселенчества на всей территории Эрец Исраэль, - сказал Биньямин Нетаниягу. – Сегодня утром глава моей канцелярии Йоав Горовиц посетил форпост Натив а-Авот, беседовал с жителями и проверял, как можно в рамках закона минимизировать ущерб", - сказал глава правительства.

Напомним, что форпост Натив а-Авот.ю являющийся кварталом поселения Элазар в Гуш Эционе, предназначен к сносу, так как БАГАЦ постановил, что он построен на земле, принадлежащей палестинским арабам. Нетаниягу добавил: "Вчера состоялось совещание представителей министерств обороны, строительства и финансов с целью добиться скорейшего возобновления строительства поселка Амихай для выселенных жителей Амоны".

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