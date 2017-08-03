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С 18 по 27 августа железная дорога будет перекрыта в районе Герцлии

время публикации: 13:48 | последнее обновление: 13:48 блог версия для печати фото
С 18 по 27 августа железная дорога будет перекрыта в районе Герцлии

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") сообщила о перекрытии железной дороги в районе Герцлии между утром пятницы, 18 августа, и утром воскресенья, 27 августа.

Перекрытие осуществляется в связи с проведением инфраструктурных работ с целью приема скоростных поездов на маршруте Герцлия-Иерусалим.

В этот период поезда, прибывающие с юга страны, будут доезжать до станции Тель-Авив-Савидор-Мерказ, а пригородные поезда из Биньямины – до станции Бейт-Йегошуа.

Также в период работ не будут ходить скоростные поезда на маршруте Хайфа-Тель-Авив, а ночные поезда на линии Нагария-аэропорт Бен-Гурион будут доходить только до Нетании.

Министерство транспорта организует бесплатные автобусы между всеми тель-авивскими станциями и станцией Бейт-Йегошуа, и между станцией Нетании и аэропортом Бен-Гурион. Кроме того, будет увеличено количество автобусов на маршрутах между Тель-Авивом и Биньяминой, Нетанией, Хадерой и Хайфой.

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