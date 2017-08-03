Перед выходом на пенсию судья Салим Джубран отказался предоставить однополым парам право на суррогатное материнство

В четверг, 3 августа, коллегия БАГАЦа во главе с судьей Салимом Джубраном огласила вердикт по апелляции, требовавшей разрешить однополым парам заводить детей при помощи суррогатного материнства.

БАГАЦ постановил отложить вынесение вердикта по этому вопросу на шесть месяцев для того, чтобы позволить Кнессету завершить процесс утверждения соответствующей поправки к закону. "Текст вердикта был почти завершен, но Кнессет принял поправку в первом чтении, и мы считаем необходимым предоставить парламенту завершить работу над поправкой", - говорится в вердикте суда.

Отметим, что поправка, принятая Кнессетом в первом чтении, не касается одиноких мужчин и однополых пар. Вместе с тем, БАГАЦ принял решение предоставить парламенту время на то, чтобы исправить поправку, которая, по мнению судьи Джубрана, не меняет "изначально дискриминационной ситуации".

Этот вердикт был последним в карьере судьи Салима Джубрана, ставшего первым арабским судьей, который получил постоянное назначение в Верховном суде. Он был членом Верховного суда с 2004 года. В этот период с именем Джубрана были связаны несколько общественных дискуссий. Так в 2012 году он отказался петь государственный гимн "А-Тиква". Позднее Джубран остался в меньшинстве, считая, что надо отдать под суд авторов книги "Торат а-Мелех".

Место Джубрана в Верховном суде займет судья Джордж Кара.