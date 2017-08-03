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Во время учений военнослужащий ЦАХАЛа получил ранение

время публикации: 06:00 | последнее обновление: 06:03 блог версия для печати фото
Во время учений военнослужащий ЦАХАЛа получил ранение

В ночь на 3 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе учений военнослужащий израильской армии получил пулевое ранение в руку.

Пострадавший в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу.

В официальном сообщении не указано, где произошел этот инцидент и в какую больницу доставили военнослужащего. Обстоятельства происшествия также не раскрываются.

Напомним, что 6 июля начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот распорядился остановить все учения в связи с серией инцидентов, связанных с неосторожным обращением с оружием. Всем командирам подразделений тогда было приказано провести беседы с подчиненными с целью освежить инструкции обращения с оружием.

Это было связано с трагическим инцидентом в Хевроне: в ночь на 5 июля в результате случайного выстрела погиб 22-летний лейтенант бригады "Голани" Давид Голубенчич. Офицер проводил проверку готовности своих солдат к теракту. После завершения учений один из солдат не разрядил автомат и в ходе проверки оружия выстрелил с близкого расстояния в сторону офицера. На место происшествия прибыл вертолет, которым предполагалось доставить раненого в иерусалимскую больницу, однако медики были вынуждены констатировать его смерть. Неделей ранее солдат ЦАХАЛа, находившийся дома, по ошибке застрелил из табельного оружия своего друга.

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Четверг, 3 августа 2017 г.
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