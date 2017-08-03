3 августа 2017 г.
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В Израиле

На юге Израиля перевернулся армейский автомобиль, пострадал военнослужащий

время публикации: 13:09 | последнее обновление: 13:11 блог версия для печати фото
На юге Израиля перевернулся армейский автомобиль, пострадал военнослужащий

В четверг, 3 августа, в ходе рутинной поездки на юге страны перевернулся военный автомобиль, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

В результате аварии один военнослужащий получил легкие травмы. Он доставлен в больницу.

Армейская полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.

В ночь на 3 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе учений военнослужащий израильской армии получил пулевое ранение в руку.

Пострадавший в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу.

В официальном сообщении не указано, где произошел этот инцидент и в какую больницу доставили военнослужащего. Обстоятельства происшествия также не раскрываются.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 августа 2017 г.
Во время учений военнослужащий ЦАХАЛа получил ранение







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Четверг, 3 августа 2017 г.
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