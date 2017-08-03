На юге Израиля перевернулся армейский автомобиль, пострадал военнослужащий

В четверг, 3 августа, в ходе рутинной поездки на юге страны перевернулся военный автомобиль, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

В результате аварии один военнослужащий получил легкие травмы. Он доставлен в больницу.

Армейская полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.

В ночь на 3 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе учений военнослужащий израильской армии получил пулевое ранение в руку.

Пострадавший в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу.

В официальном сообщении не указано, где произошел этот инцидент и в какую больницу доставили военнослужащего. Обстоятельства происшествия также не раскрываются.