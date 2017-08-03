С 10:00 из-за учений будут перекрыты улицы в районе больницы "Бейлинсон"

В четверг, 3 августа, с 10:00 до 13:00 в районе больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве пройдут учения по подготовке к возможному землетрясению.

В учениях примут участие сотрудники больницы, ЦАХАЛ, скорая помощь "Маген Давид Адом", полиция, пожарные и спасательные службы, представители мэрии Петах-Тиквы.

В больнице "Бейлинсон" обратились к населению с просьбой приезжать в медучреждение только в случаях, когда требуется оказание неотложной медицинской помощи.

Во время учений будут перекрыты улицы, ведущие к больнице: улица Сорока, улица Ански, улица Дгания на участке между улицами Денмарк и Сорока, а также въезд в подземную парковку.