3 августа 2017 г.
последняя новость: 07:17
Почему Малахов поссорился с Первым
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:17 Стабилизировано состояние раненого в результате теракта в Явне
06:59 На полгода продлен арест трех жителей Вади Ара, возможно, причастных к террору
06:00 Во время учений военнослужащий ЦАХАЛа получил ранение
05:47 Прогноз погоды на 3 августа: солнечно и жарко, небольшое понижение температуры
00:18 Скончалась 11-летняя девочка, доставленная в больницу "Сорока" с тяжелыми травмами
22:43 Республика Кабо-Верде пообещала больше не голосовать против Израиля в ООН
22:34 На шоссе №443 брошена бутылка с "коктейлем Молотова"
21:24 Работники "Хайфа Химикалим Даром" забаррикадировались на территории завода
20:52 Полиция расследует обстоятельства, при которых 11-летняя девочка получила тяжелые травмы
20:37 Возле Шхемских ворот в Иерусалиме камнем ранен пограничник
В Израиле

На полгода продлен арест трех жителей Вади Ара, возможно, причастных к террору

время публикации: 06:59 | последнее обновление: 06:59 блог версия для печати фото
На полгода продлен арест трех жителей Вади Ара, возможно, причастных к террору

По распоряжению министра обороны Израиля Авигдора Либермана трое жителей района Вади Ара, возможно, подозреваемых в причастности к подготовке теракта на Храмовой горе, помещены на полгода под административный арест, сообщает газета "Гаарец".

В публикации Джеки Хури приводится комментарий адвокатов задержанных, которые выражают недоумение и возмущение по поводу этого распоряжения.

Судя по имеющейся информации, речь идет о троих молодых мужчинах, задержанных 23 июля, которые не были непосредственно причастны к подготовке и организации теракта 14 июля. Не исключено, что они были каким-то образом связаны с террористами из Умм эль-Фахма Мухаммадом Ахмадом Мухаммадом Джабарином, Мухаммадом Хамадом Абд аль-Латифом Джабарином и Мухаммадом Ахмадом Мафалем Джабарином. Но в статье не приводится никаких сведений, подтверждающих это, и подчеркивается, что задержанные не являются жителями Умм эль-Фахма.

Эти трое жителей района Вади Ара в течение последних 10 дней находились под административным арестом. После чего их адвокаты узнали, что административный арест, по распоряжению министра обороны, продлен до 6 месяцев.

7 августа в окружном суде в Хайфе должны пройти слушания по ходатайству по поводу постановления о продлении административного ареста.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 16 июля 2017 г.
Израильский город Умм эль-Фахм. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Опубликованы имена полицейских, убитых террористами в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме: убиты двое полицейских, нападавшие застрелены







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 3 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017