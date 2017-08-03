На полгода продлен арест трех жителей Вади Ара, возможно, причастных к террору

По распоряжению министра обороны Израиля Авигдора Либермана трое жителей района Вади Ара, возможно, подозреваемых в причастности к подготовке теракта на Храмовой горе, помещены на полгода под административный арест, сообщает газета "Гаарец".

В публикации Джеки Хури приводится комментарий адвокатов задержанных, которые выражают недоумение и возмущение по поводу этого распоряжения.

Судя по имеющейся информации, речь идет о троих молодых мужчинах, задержанных 23 июля, которые не были непосредственно причастны к подготовке и организации теракта 14 июля. Не исключено, что они были каким-то образом связаны с террористами из Умм эль-Фахма Мухаммадом Ахмадом Мухаммадом Джабарином, Мухаммадом Хамадом Абд аль-Латифом Джабарином и Мухаммадом Ахмадом Мафалем Джабарином. Но в статье не приводится никаких сведений, подтверждающих это, и подчеркивается, что задержанные не являются жителями Умм эль-Фахма.

Эти трое жителей района Вади Ара в течение последних 10 дней находились под административным арестом. После чего их адвокаты узнали, что административный арест, по распоряжению министра обороны, продлен до 6 месяцев.

7 августа в окружном суде в Хайфе должны пройти слушания по ходатайству по поводу постановления о продлении административного ареста.