3 августа 2017 г.
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Половина глав арабских поселков не пришла на встречу с Ривлиным и Альшейхом

время публикации: 10:26 | последнее обновление: 10:31 блог версия для печати

Только 26 из 46 глав арабских муниципалитетов пришли на встречу с президентом Реувеном Ривлиным и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом, которая состоялась в среду, 2 августа, в президентском дворце. Корреспондент газеты "Маарив" Арик Бендер со ссылкой на источники в муниципалитетах пишет о том, что депутат Кнессета от Объединенного арабского списка Ханин Зуаби оказывала давление на глав местных властей, чтобы они не ходили на эту встречу.

Ривлин и Альшейх выразили сожаление в связи с тем, что многие главы арабских муниципалитетов не явились в президентский дворец. "Очень жаль, что многие главы советов, которые были приглашены, не пришли из-за оказанного на них давления", - сказал Ривлин.

"Совместное проживание евреев и арабов здесь – это не вопрос, это факт. Хотим мы того или нет, будем мы жить в мире или в состоянии войны, мы будем здесь вместе, - добавил президент. – То, что вы пришли сюда сегодня – это признание того, что у нас нет иного пути, кроме как действовать вместе". Президент также сказал, что он был разочарован тем, что лишь немногие арабские лидеры осудили теракт на Храмовой горе.

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