3 августа 2017 г.
Почему Малахов поссорился с Первым
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:17 Стабилизировано состояние раненого в результате теракта в Явне
06:59 На полгода продлен арест трех жителей Вади Ара, возможно, причастных к террору
06:00 Во время учений военнослужащий ЦАХАЛа получил ранение
05:47 Прогноз погоды на 3 августа: солнечно и жарко, небольшое понижение температуры
00:18 Скончалась 11-летняя девочка, доставленная в больницу "Сорока" с тяжелыми травмами
22:43 Республика Кабо-Верде пообещала больше не голосовать против Израиля в ООН
22:34 На шоссе №443 брошена бутылка с "коктейлем Молотова"
21:24 Работники "Хайфа Химикалим Даром" забаррикадировались на территории завода
20:52 Полиция расследует обстоятельства, при которых 11-летняя девочка получила тяжелые травмы
20:37 Возле Шхемских ворот в Иерусалиме камнем ранен пограничник
В Израиле

Стабилизировано состояние раненого в результате теракта в Явне

время публикации: 07:17 | последнее обновление: 07:27 блог версия для печати фото
На месте теракта в Явне. 2 августа 2017 года
На месте теракта в Явне. 2 августа 2017 года
Стабилизировано состояние раненого в результате теракта в Явне

Утром в четверг, 3 августа, из больницы "Каплан" в Реховоте поступила информация о том, что стабилизировано состояние 42-летнего мужчины, получившего тяжелые ранения в результате террористического нападения в Явне.

Врачи отмечают, что состояние пострадавшего, перенесшего несколько операций, остается тяжелым, он погружен в искусственную кому и подключен к аппаратам поддержки жизнеобеспечения. По всей видимости, в скором времени будет проведена еще одна операция.

Теракт был совершен около полудня 2 августа. 19-летний житель арабской деревни Ятта (к западу от Хеврона), незаконно находившийся на израильской территории, с ножом в руках напал на заместителя управляющего отделением супермаркета "Шуферсаль" на улице Санедрин в Явне. 42-летний мужчина оказал сопротивление террористу, но был тяжело ранен. Нападавшего задержали граждане, которые удерживали его до приезда полиции.

Пострадавший с ножевыми ранениями спины и головы был доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте.

Вечером 2 августа и в ночь на 3 августа при поддержке военных и пограничной полиции в деревне Ятта сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели обыски в доме террориста, а также в домах его родственников и знакомых. Для допроса был задержан отец террориста. Во время проведения этих операций жители Ятта пытались воспрепятствовать действиям сил безопасности.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Задержан отец террориста, совершившего нападение в Явне. Беспорядки в деревне Ятта
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Проведен обыск в доме террориста, совершившего нападение в Явне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Теракт в Явне, тяжело ранен мужчина







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 3 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017