Стабилизировано состояние раненого в результате теракта в Явне

Утром в четверг, 3 августа, из больницы "Каплан" в Реховоте поступила информация о том, что стабилизировано состояние 42-летнего мужчины, получившего тяжелые ранения в результате террористического нападения в Явне.

Врачи отмечают, что состояние пострадавшего, перенесшего несколько операций, остается тяжелым, он погружен в искусственную кому и подключен к аппаратам поддержки жизнеобеспечения. По всей видимости, в скором времени будет проведена еще одна операция.

Теракт был совершен около полудня 2 августа. 19-летний житель арабской деревни Ятта (к западу от Хеврона), незаконно находившийся на израильской территории, с ножом в руках напал на заместителя управляющего отделением супермаркета "Шуферсаль" на улице Санедрин в Явне. 42-летний мужчина оказал сопротивление террористу, но был тяжело ранен. Нападавшего задержали граждане, которые удерживали его до приезда полиции.

Пострадавший с ножевыми ранениями спины и головы был доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте.

Вечером 2 августа и в ночь на 3 августа при поддержке военных и пограничной полиции в деревне Ятта сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели обыски в доме террориста, а также в домах его родственников и знакомых. Для допроса был задержан отец террориста. Во время проведения этих операций жители Ятта пытались воспрепятствовать действиям сил безопасности.