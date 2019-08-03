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В Израиле

В Кирьят-Гате машина въехала на тротуар, сбив четырех человек. ВИДЕО

время публикации: 11:38 | последнее обновление: 13:08 блог версия для печати фото
На месте аварии
На месте аварии
На месте аварии

В субботу, 3 августа, около 11:00, на улице Малкей Исраэль в Кирьят-Гате легковой автомобиль сбил четырех человек.

Как сообщает пресс-служба полиции, машина въехала на тротуар, сбив мужчину и двух его дочерей, пяти и семи лет, стоявших у перехода.

Состояние мужчины и его пятилетней дочери оценивается как тяжелое, они доставлены вертолетом в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Оба пострадавших подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и погружены в медикаментозную кому.

Семилетняя девочка получила травмы средней тяжести. Также травмы получила 30-летняя женщина, в момент аварии оказавшаяся рядом.

По предварительным данным, водитель машины, 21-летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан.

Полиция занимается расследованием инцидента.



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