В Кирьят-Гате машина въехала на тротуар, сбив четырех человек. ВИДЕО

В субботу, 3 августа, около 11:00, на улице Малкей Исраэль в Кирьят-Гате легковой автомобиль сбил четырех человек.

Как сообщает пресс-служба полиции, машина въехала на тротуар, сбив мужчину и двух его дочерей, пяти и семи лет, стоявших у перехода.

Состояние мужчины и его пятилетней дочери оценивается как тяжелое, они доставлены вертолетом в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Оба пострадавших подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и погружены в медикаментозную кому.

Семилетняя девочка получила травмы средней тяжести. Также травмы получила 30-летняя женщина, в момент аварии оказавшаяся рядом.

По предварительным данным, водитель машины, 21-летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан.

Полиция занимается расследованием инцидента.





