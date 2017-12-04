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Допрос главы парламентской коалиции Давида Битана продолжался 13 часов

время публикации: 3 декабря 2017 г., 22:30 | последнее обновление: 07:50 блог версия для печати фото
Давид Битан после допроса
Допрос главы парламентской коалиции Давида Битана продолжался 13 часов

Более 13 часов продолжался допрос главы парламентской коалиции Давида Битана ("Ликуд") следователями подразделения полиции "Лахав-433".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Битан подозревается в получении многомиллионной взятки от главы организованной преступной группировки и в ряде других нарушений, относящихся к периоду его пребывания на посту заместителя мэра Ришон ле-Циона.

По информации сайта "Мако", после окончания допроса Битан в беседе с людьми из своего окружения объяснил вызов на допрос "преследованием", а также признался, что "ему это надоело и он готов уйти из Кнессета".

Вместе с тем, по информации "Мако", у следствия имеются аудио- и видеозаписи, подкрепляющие подозрения в адрес Битана.

В окружении Давида Битана утверждают, что его приглашение к следователям является попыткой сорвать утверждение законопроекта о рекомендациях, который должен быть вынесен на голосование во втором и третьем чтениях.

Вместе с тем, пресс-служба полиции распространила заявление, в котором говорится, что расследование дела 1803 долгое время находилось в "закрытой стадии" сбора информации и наблюдения за подозреваемыми. Переход расследования в "открытую" стадию, задержание подозреваемых и их допрос производятся в соответствии с заранее составленным графиком.

Напомним, что утром 3 декабря полиция задержала 17 подозреваемых в причастности к незаконным контактам между криминальными структурами и чиновниками муниципалитета Ришон ле-Циона. Среди задержанных оказался мэр Ришон ле-Циона Дов Цур, арест котором был продлен судом на пять дней.

По сведениям СМИ, была задержана и супруга одного из депутатов Кнессета от "Ликуда". Ее допросили по поводу подозрительных банковских операций на ее счету.

Утром 4 декабря, в рамках расследования дела 1803 были задержаны еще четверо подозреваемых, сообщает пресс-служба полиции.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 декабря 2017 г.
Разрешено к публикации: мэр Ришон ле-Циона задержан по делу о коррупции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 декабря 2017 г.
СМИ: в рамках расследования дела о коррупции допрошена супруга депутата Кнессета от "Ликуда"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 декабря 2017 г.
Следователи допрашивают Давида Битана, приближенные главы коалиции обвиняют полицию в заговоре
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 декабря 2017 г.
СМИ: перед голосованием по закону о рекомендациях полиция вызовет на допрос Давида Битана







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