Допрос главы парламентской коалиции Давида Битана продолжался 13 часов

Более 13 часов продолжался допрос главы парламентской коалиции Давида Битана ("Ликуд") следователями подразделения полиции "Лахав-433".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Битан подозревается в получении многомиллионной взятки от главы организованной преступной группировки и в ряде других нарушений, относящихся к периоду его пребывания на посту заместителя мэра Ришон ле-Циона.

По информации сайта "Мако", после окончания допроса Битан в беседе с людьми из своего окружения объяснил вызов на допрос "преследованием", а также признался, что "ему это надоело и он готов уйти из Кнессета".

Вместе с тем, по информации "Мако", у следствия имеются аудио- и видеозаписи, подкрепляющие подозрения в адрес Битана.

В окружении Давида Битана утверждают, что его приглашение к следователям является попыткой сорвать утверждение законопроекта о рекомендациях, который должен быть вынесен на голосование во втором и третьем чтениях.

Вместе с тем, пресс-служба полиции распространила заявление, в котором говорится, что расследование дела 1803 долгое время находилось в "закрытой стадии" сбора информации и наблюдения за подозреваемыми. Переход расследования в "открытую" стадию, задержание подозреваемых и их допрос производятся в соответствии с заранее составленным графиком.

Напомним, что утром 3 декабря полиция задержала 17 подозреваемых в причастности к незаконным контактам между криминальными структурами и чиновниками муниципалитета Ришон ле-Циона. Среди задержанных оказался мэр Ришон ле-Циона Дов Цур, арест котором был продлен судом на пять дней.

По сведениям СМИ, была задержана и супруга одного из депутатов Кнессета от "Ликуда". Ее допросили по поводу подозрительных банковских операций на ее счету.

Утром 4 декабря, в рамках расследования дела 1803 были задержаны еще четверо подозреваемых, сообщает пресс-служба полиции.





