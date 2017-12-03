Правительство утвердило закон о работе магазинов по шаббатам

В воскресенье, 3 декабря, правительство утвердило законопроект, предоставляющий министру внутренних дел право регулировать порядок работы торговых точек по шаббатам.

Десять министров проголосовали за законопроект, министры Авигдор Либерман и Софа Ландвер (НДИ) голосовали против, министр строительства Йоав Галант ("Кулану") воздержался.

Этот закон был инициирован партией ШАС, и его утверждение является частью соглашения между руководством коалиции и ультраортодоксальными фракциями. Изначально он должен был рассматриваться на заседании межминистерской комиссии по законодательству. Однако из-за возражения партии "Наш дом Израиль" было решено перенести голосование на заседание правительства. Как пояснили редакции NEWSru.co.il источники в партии НДИ, утверждение законопроекта правительством делает невозможной подачу против него апелляций.

Согласно тексту законопроекта, министр внутренних дел получит полномочия блокировать принятие муниципальных законов, которые дают возможность открывать магазины по шаббатам.

Глава фракции НДИ Роберт Илатов заявил после утверждения законопроекта правительством: "Речь идет о грубом нарушении статус-кво и об ущемлении интересов светского населения, являющегося большинством в Израиле".

Помимо партии "Наш дом Израиль", против закона высказались лидеры Центра местной власти.

Из партии "Еш Атид" передали: "Это не законопроект о регулировании порядка работы торговых точек по шаббатам. Это очередное религиозное принуждение. Этот закон – еще одна политическая сделка между Нетаниягу и ортодоксальными партиями. И цель у этой сделки одна – политическое выживание Нетаниягу. Вместо того, чтобы вести диалог об израильской субботе, правительство сеет ненависть и распри в обществе. Мы приложим все усилия, чтобы этот закон не прошел".

Как сообщили редакции NEWSru.co.il источники в коалиции, 4 декабря этот законопроект будет вынесен на голосование в первом чтении. Его окончательное утверждение ожидается не позднее следующей недели.

Ранее фракция НДИ направила письмо главе коалиции Давиду Битану, в котором объявила, что не проголосует за законопроект. "В том случае, если он будет вынесен на голосование, наши депутаты проголосуют против, а министр Софа Ландвер выйдет из зала в момент голосования", - говорилось в письме. Вместе с тем, НДИ не угрожала выходом из коалиции. "Коалиция может провести этот закон и без нас, не все в наших руках", - заявил глава фракции Роберт Илатов в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il.

Генеральный директор организации "Свободный Израиль" Ури Кейдар возложил ответственность за угрозу закрытия небольших магазинов по шаббатам на Моше Кахлона и Авигдора Либермана, заявив, что у лидеров "Кулану" и НДИ есть "право вето по всем вопросам религии и государства в рамках своих коалиционных соглашений", которым они не воспользовались.

Отметим, что 36-й пункт коалиционных соглашений предусматривает создание рабочей группы во главе с министром туризма Яривом Левином для разрешения спорных вопросов в области религии и государства. Согласно тексту соглашения, "законы, касающиеся вопросов религии и государства, будут продвигаться или утверждаться лишь с согласия представителей всех фракций коалиции".

Позднее правительство проголосует за законопроект об ограничении работ на железной дороге по шаббатам. На прошлой неделе этот законопроект был утвержден комиссией по законодательству, однако во избежание подачи апелляций фракцией НДИ, которая возражала и против этой законодательной инициативы, решено утвердить ее повторно.





