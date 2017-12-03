Домашние животные в жизни русскоязычных израильтян. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Домашние животные", приуроченный ко Всемирному дню домашних животных (World Day Pets), который отмечался 30 ноября.

В опросе, который проводился с 30 ноября по 3 декабря, приняли участие 2.246 респондентов (1.994 из них ответили на все 25 вопросов).

– ИТОГИ ОПРОСА



84% читателей NEWSru.co.il считают, что домашние животные делают человека лучше.

80% участников опроса сказали, что в настоящее время у них есть домашние животные. Примерно у каждого седьмого животные дома были, но в настоящее время – нет. И лишь 5% заявили, что у них нет и никогда не было домашних животных.

У 55,5% сейчас есть кошки, у 39% – собаки, у 9% – рыбки, у 5% – птицы. При этом в детстве у 61% опрошенных были кошки, у 49% – собаки, у 25% – рыбки, у 22% – птицы, у 18% – хомяки, у 14% – черепахи и т.д.

Респондентам пришлось отвечать на вопрос "Сделайте свой выбор: собака или кошка?" 29% выбрали собак, 26% – кошек, 41% заявили, что любят и собак, и кошек. Лишь 2% сказали, что не любят ни тех, ни других.

В этом году в нашем опросе особое внимание было уделено теме питания домашних животных.

95% владельцев домашних животных, участвовавших в опросе, сказали, что они уделяют внимание сбалансированному питанию своих питомцев. При этом 44% при выборе корма стараются консультироваться с ветеринаром, а 51% полагаются на собственный опыт, информацию из интернета и советы знакомых.

68% дают своим питомцам сухой корм. При этом 47% предпочитают давать комбинированное питание. 10% признались, что кормят своих домашних животных "тем, что едят сами; тем, что остается". 6% кормят животных вареной пищей (каша, суп и т.п.). 6% дают им только натуральное питание (сырое мясо, овощи, фрукты).

54% покупают корм для своих домашних животных раз в месяц или чаще, 38% – раз в несколько месяцев.

У большинства из тех, у кого есть домашние животные, на их содержание уходит не более 500 шекелей в месяц. При этом подавляющее число в ближайшее время не планируют заводить новых питомцев.

84% опрошенных покупают корм для животных в зоомагазине, 17% – в супермаркете/минимаркете, 12% – у ветеринара, 12% заказывают через интернет.

Подавляющее большинство участников опроса стараются покупать то, что им хорошо известно. Многие спрашивают о новинках специалиста (ветеринара или продавца).

Самые популярные бренды производителей корма для домашних животных: Royal Canin, Friskies, Purina, Acana, Whiskas.

Информацию о кормлении и уходе за домашними животными наши читатели ищут, в основном, на специализированных интернет-сайтах или с помощью поисковых систем в интернете.

86% опрошенных согласны с мнением, что домашние животные помогают воспитывать детей.

80% считают, что некоторые животные способны лечить человека.

76% "собачников" и "кошатников" признались, что пускают свою собаку или кошку в постель.

43% солидарны с мнением, что люди, собравшиеся завести домашнее животное, должны проходить аттестацию. 28% с этим не согласны, остальные затруднились с однозначным ответом.

53% респондентов согласны с мнением, что необходимо кастрировать собак и котов, если речь не идет о породистых животных, которых выращивают для разведения. 22% с ними не согласны. Отметим заметный рост числа сторонников кастрации таких животных за последние шесть лет среди читателей NEWSru.co.il.

64% выступают против отлова и уничтожения бездомных животных. 11% поддерживают такие действия.

42% согласны с мнением, что собак любых пород следует выгуливать исключительно на поводке и в наморднике. 40% с этим не согласны.

60% поддерживают решение о запрете на ввоз в Израиль собак "опасных пород". 20% не поддерживают.

62% поддерживают закон о наказании за хирургическое удаление когтей у котов и кошек. 15% не поддерживают.

83% однозначно выступили против того, чтобы наказывать людей, которые подкармливают бездомных животных.

При ответе на вопрос "Каким, по вашему мнению, должно быть наказание за жестокое обращение с животными?" 64% выбрали вариант "тюремное заключение", 28% – "денежный штраф", 1% – "предупреждение". За последние шесть лет заметно увеличился процент респондентов, выступающих на жесткие меры наказания (тюремное заключение) в отношении тех, кто издевается над животными.