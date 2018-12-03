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Золото, спрятанное перед резней: в Кейсарии обнаружен клад эпохи крестоносцев

время публикации: 14:49 | последнее обновление: 15:15 блог версия для печати фото
Золото, спрятанное перед резней: в Кейсарии обнаружен клад эпохи крестоносцев
Золото, спрятанное перед резней: в Кейсарии обнаружен клад эпохи крестоносцев
Золото, спрятанное перед резней: в Кейсарии обнаружен клад эпохи крестоносцев
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В ходе раскопок, проходящих в рамках проекта по расширению национального парка в Кейсарии, был обнаружен клад из 24 золотых монет, датируемых периодами Аббасидов и Фатимидов. По мнению археологов, монеты были отчеканены около 900 лет назад.

Руководитель раскопок Петр Гендельман связывает клад с одним из наиболее драматических страниц в истории Кейсарии – захватом города крестоносцами в 1101 году королем Иерусалима Балдуином Первым – младшим братом Готфрида Бульонского. Он сопровождался резней, в которой было убито большинство населения.

Скорее всего, один из местных жителей сложил монеты в бронзовую шкатулку и опустил в колодец, надеясь достать, когда опасность минует. Однако он либо погиб, либо был угнан в рабство, и клад, в который входит и золотая сережка, оставался непотревоженным сотни лет.

"Кладов такого состава в Израиле еще не находили. Кроме 18 фатимидских динаров (а эта золотая монета была здесь самой распространенной и встречается довольно часто) были найдены шесть редчайших монет византийской чеканки", - рассказывает специалист по нумизматике Управления древностей доктор Роберт Кул.

Пять из этих монет были отчеканены в период императора Византии Михаила VII Дуки, правившего в 1071-1078 годах, и ранее в Израиле не встречались. "Это свидетельствует о развитых торговых связях с Византией, а также о богатстве тех, кто оставил клад. Одна такая монета равнялась годовому доходу крестьянина той эпохи", - отмечает ученый.

Расширение и оборудование парка проводится на средства фонда барона Ротшильда, вложившего в него 150 миллионов шекелей. Его председатель Гай Савраски считает, что находка подтверждает важность проекта, добавляя, что расширенный парк привлечет в Кейсарию сотни тысяч туристов, в том числе иностранных.



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