"Женская забастовка". Список участников

Во вторник, 4 декабря, по всей стране пройдут акции протеста против насилия в отношении женщин, которую организаторы называют "женской забастовкой". В обращении организаторов говорится: "Преодолена немыслимая черта - за последний год в Израиле убито 24 женщины".

Последним толчком к проведению масштабной акции протеста стали убийства двух девочек - 12-летней Сильваны Цагаи и 16-летней Аюб Яары.

Общественные организации, коммерческие предприятия, муниципалитеты, местные органы власти и учебные заведения объявили о том, что они поддержат протестные мероприятия. Участники акции среди прочего добиваются финансирования программы по борьбе с насилием, деньги на которую были обещаны, но не были переведены.

По информации сайта Walla News, протестные забастовку поддержали муниципалитеты Ор Иегуды, Ашкелона, Беэр-Шевы, Бейт-Шеана, Биньямины — Гиват-Ады, Бат-Яма, Гиватаима, Джальджулии, Ган-Явне, Димоны, Дейр-Ханны, Хадеры, Холона, Хайфы, Тайбе, Тиры, Тамры, Неве-Моноссона, Йокнеам, Иерусалима, Кфар-Бары, Кафр-Касема, Лода, Мажд-эль-Курума, Мигдаль а-Эмек, Модиина, Маале Адумим, Нешера, Фурейдиса, Калансуа, Кирьят-Ата, Ришон ле-Циона, Реховота, Рамат-Гана, Рааны, Сдерота, Тель-Авива, Шааба, Акко, Нетивота, Сахнина, местных советов Хоф а-Кармель, Йоава, Аррабе, Эйлабуна, Эмек-Хефер.

О своей поддержке заявили предприятия "Эльбит", "Аргус", "Гугл", "Доар Исраэль", "Дизенгоф-Сентер", "Тив-Там", компании Yes, Unilever, Israir, Cal, "Мадлан", Mobileye, сеть гостиниц Fattal, сеть "Супер-Фарм", операторы мобильной связи "Пелефон" и "Партнер", сеть супермаркетов "Рами Леви". Забастовку поддержали Управление аэропортами, "Битуах Леуми", "Гистадрут", профсоюз врачей и другие организации.

Женские организации НААМАТ и ВИЦО сообщили, что разрешат своим сотрудницам принимать участие в протестных мероприятиях, однако детские ясли будут работать по обычному расписанию.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что забастовку поддержали более 300 учреждений и организаций.

Вместе с тем, Управление государственной службы разослало в местные советы и муниципалитеты предупреждение, в котором говорится, что забастовочный день не будет оплачиваться из бюджетных денег. Тем, кто собирается участвовать в акциях протеста, предлагается взять день из отпуска или "бастовать" за свой счет.

Протестные мероприятия начнутся в 8:00 в Беэр-Шеве, в течение дня пройдут в большинстве крупных городов Израиля, а в 19:20 "забастовка" закончится митингом на площади Рабина в Тель-Авиве.

Вечером 3 декабря активистки НААМАТ заклеили указатели на центральных улицах Тель-Авива траурными объявлениями с именами убитых женщин.

Пресс-служба полиции предупредила водителей о том, что из-за акций протеста, которые будут проходить в Тель-Авиве в течение дня, на многих центральных трассах будет затруднено движение. В 8:00 акция протеста будет проходить в районе башен Азриэли, начиная с 12:00 пробки ожидается на Дерех Намир. Водителям при планировании поездки рекомендуется выбирать объездные пути.





