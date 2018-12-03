Юридический советник правительства опубликует решение по делам Нетаниягу не позднее Песаха

Вечером в воскресенье, 2 декабря, телеканал "Кан 11" сообщил со ссылкой на анонимные источники в государственной прокуратуре, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит примет решение по делам, фигурантом которых является премьер-министр Биньямин Нетаниягу, до наступления праздника Песах (середина апреля 2019 года).

Согласно опубликованной информации, решение будет принято одновременно по всем трем делам: 1000 (получение незаконных подарков), 2000 (сделка с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом) и 4000 (коррупция в компании "Безек").

По всем этим делам полиция пришла к выводу о наличии достаточной доказательной базы для предъявления обвинений главе правительства во взяточничестве и обмане общественного доверия.

В сообщении "Кан 11" отмечается, что по делу 4000 представители прокуратуры, сопровождавшие расследование, склоняются к тому, чтобы согласиться с рекомендациями полиции в отношении Биньямина Нетаниягу и порекомендовать юридическому советнику правительства обвинить премьера в получении взяток. В то же время, прокуратура намерена порекомендовать не предъявлять аналогичного обвинения Саре Нетаниягу.

Прокуратура склоняется к тому, чтобы согласиться с рекомендациями полиции в отношении премьер-министра и по делу 2000. Ранее сообщалось, что глава экономического отдела прокуратуры Лиат Бен Ари представила свое заключение генпрокурору Шаю Ницану. Из заключения следует, что представители прокуратуры, изучавшие материалы дела 2000, пришли к выводу о наличии достаточных оснований для предъявления Биньямину Нетаниягу обвинения во взяточничестве.

Окончательное решение предстоит принимать юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту на основании рекомендаций государственного прокурора Шая Ницана.

Накануне, выступая на праздничном мероприятии "Ликуда" в "Кфар Макабия", Биньямин Нетаниягу заявил, что не был удивлен ни содержанием рекомендаций полиции, ни тем, что они были опубликованы в последний день каденции Рони Альшейха на посту генерального инспектора полиции. Глава правительства, которого на протяжении всего выступления активно поддерживали аплодисментами и выкриками с мест находящиеся в зале активисты "Ликуда", заявил, что еще год назад, когда расследование было в самом разгаре, полиция сообщала, что рекомендации будут именно такими. Отметим, что на мероприятии не присутствовал бывший министр внутренних дел и бывший министр просвещения Гидеон Саар.

Согласно действующему законодательству, в случае подачи обвинительного заключения премьер-министр не должен покидать свой пост, однако очевидно, что в такой ситуации будет подан иск в БАГАЦ с требованием вынудить Нетаниягу сделать это.

В то время, как оппозиция требует от Нетаниягу немедленно уйти со своего поста, а в "Ликуде" высказывают публичную поддержку премьер-министру, коалиционные партнеры "Ликуда" воздерживаются от публичных заявлений. Глава "Байт Иегуди", министр просвещения Нафтали Беннет отказался как бы то ни было комментировать рекомендации полиции. В прошлом он заявлял, что, если Нетаниягу будет предъявлено обвинение, партия "Байт Иегуди" примет решение о дальнейшем сотрудничестве с премьером в зависимости от пунктов обвинения.

Министр финансов и глава партии "Кулану" Моше Кахлон, находящийся в настоящий момент за границей, также не прокомментировал публикацию выводов полиции по делу 4000.

В политической системе предполагают, что, если Нетаниягу будет предъявлено обвинение во взяточничестве, то "Кулану" и "Байт Иегуди" потребуют от премьер-министра уйти из политики.

Остается открытым вопрос даты выборов. После того, как БАГАЦ принял решение предоставить правительству еще полтора месяца для утверждения законопроекта о призыве, в окружении премьер-министра заявили, что нет оснований спешить с роспуском Кнессета. "Выборы могут состояться и в ноябре 2019, ничего не решено", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il источник в коалиции.

Если премьер-министр примет решение пойти на выборы до публикации решений юридического советника, то Кнессет 21-го созыва будет избран скорее всего в первую неделю апреля. В противном случае, выборы вряд ли состоятся раньше начала июня, так как на май выпадает мусульманский месяц Рамадан. Ранее никогда в истории государства парламентские выборы не проводились в дни Рамадана.

Рекомендации полиции по делу 4000

2 декабря 2018 года полиция и Управление ценными бумагами сообщили о завершении расследования по делу 4000 (о коррупции в компании "Безек"). В сообщении правоохранительных органов было сказано, что по итогам расследования сформирована доказательная база, позволяющая предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаниягу, его супруге Саре Нетаниягу, владельцу "Безек" Шаулю Аловичу и некоторым дополнительным фигурантам дела.

Биньямину Нетаниягу рекомендовано предъявить обвинения в получении взяток. Полиция также инкриминирует главе правительства обман общественного доверия и получение благ незаконным путем при отягчающих обстоятельствах.

В отношении Сары Нетаниягу полиция рекомендует подать обвинения в соучастии при получении взяток, в обмане общественного доверия и создании помех ходу следствия и судебных процедур.

В сообщении полиции говорится, что в отношении Шауля Аловича сформирована доказательная база, позволяющая предъявить ему обвинения в даче взяток, создании помех ходу следствия и судебных процедур, нарушении законодательства, запрещающего отмывание денег, а также – нарушении закона о ценных бумагах.

Помимо указанным выше, полиция собрала улики в отношении следующих фигурантов дела:

Ирис Алович, жена Шауля Аловича: дача взяток, создание помех ходу следствия и судебных процедур и нарушение закона о запрете на отмывание денег.

Амикам Шорер, приближенный Шалуя Аловича: оказание помощи при даче взяток, административные правонарушения при управлении концерном, нарушение закона о ценных бумагах, нарушение закона о запрете на отмывание денег.

Зеэв Рубинштейн, заместитель главы совета директоров Bonds: посредничество при даче взяток и соучастие при получении взяток.

Стелла Хендлер, генеральный директор "Безек": обман общественного доверия в корпорации и нарушение закона о ценных бумагах.

Ор Алович: обман общественного доверия в корпорации и нарушение закона о ценных бумагах.

В отношении Яира Нетаниягу, Эли Камира и Эйтана Цафрира, являвшихся подозреваемыми, расследование прекращено за недостаточностью улик.

В сообщении, опубликованном полицией, отношения между премьер-министром, его приближенными и Шаулем Аловичем характеризуются как коррумпированные.

"Следственные органы обнаружили доказательства того, что в 2012-2017 годах премьер-министр и его приближенные грубо вмешивались, иногда на повседневной основе, в содержание материалов, публикуемых новостным сайтом Walla, а также пытались влиять на назначение влиятельных фигур в редакции: редакторов и корреспондентов. С этой целью использовались связи семьи Нетаниягу с Шаулем и Ирис Алович", – говорится в выводах полиции. Целью этого вмешательства, как считает полиция, было продвижение личных интересов премьер-министра и его приближенных путем публикации хвалебных текстов и удаления с сайта критических материалов о деятельности премьер-министра и его приближенных.

"Данные расследования свидетельствуют также о том, что семья Алович вмешивалась в содержание публикаций на сайте Walla в обмен на выгодные для них и для компании "Безек" регуляторские решения премьер-министра. Это делалось с целью продвижения интересов компании "Безек" и Шауля Аловича, как ее владельца", – отмечается в сообщении полиции.

Из окружения премьер-министра, от имени Биньямина Нетаниягу, передали текст следующего заявления: "Рекомендации полиции, касающиеся меня и моей супруги, никого не могут удивить; также понятно, почему именно в это время они публикуются. Об этих рекомендациях было решено, и они были слиты в прессу, еще до начала следствия. Рекомендации полиции не имеют никакого юридического статуса. Лишь в последнее время уполномоченные инстанции категорично отвергли рекомендации полиции касательно ряда общественных деятелей. Я уверен, что и в этом случае уполномоченные инстанции после проверки материалов придут к подобным выводам – что ничего не было, потому что ничего нет".

Шауль Алович заявил через своего адвоката Жака Хена: "Уже очень давно полиция при помощи утечек информации сообщала нам о готовящихся рекомендациях. Речь идет об "остывших макаронах", ничто не ново под солнцем. Шауль Алович продолжает утверждать, что не совершал никаких преступлений".





