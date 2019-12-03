Глава фракции ШАС: "Гои получают амидаровские квартиры"

Глава фракции ШАС Йоав Бен Цур заявил, что нельзя привозить в Израиль массы людей, не имеющих никакой связи с еврейским государством, и желающих только получить блага, предоставляемые репатриантам.

Выступая на конференции Всемирного движения "Бейтар", посвященной наследию Зеэва Жаботинкого, Бен Цур поделился своим мнением о репатриации в Израиль неевреев по Галахе. "Я хочу вам рассказать историю, которую я слышал от человека, выходца из восточных общин. Его дочь собирается выйти замуж за юношу, приехавшего из Украины. Его мать еврейка, а отец – гой. Мать из семьи коэнов, поэтому сомнений в еврействе парня нет. Родители жениха получили амидаровскую квартиру в Бат-Яме или где-то еще. Когда мать умерла, отец привез сюда нееврейку и живет с ней. И вот два гоя живут в амидаровской квартире за счет государства Израиль. Это справедливо? Это то еврейское государство, которое мы хотели создать?" – сказал Бен Цур

"Нет сомнений в том, что мы хотим видеть всех евреев в Израиле, и крайне обеспокоены ростом антисемитизма в Европе и в США. Мы призываем всех репатриироваться в Израиль. Я знаю, что есть смешанные браки и нужно помогать тем, кто хочет, проходить гиюр, если это возможно. Есть закон о возвращении, который точно определяет, кто имеет право на репатриацию. Но не надо ввозить сюда массы людей, не имеющих к государству никакого отношения, и только желающих использовать те блага, которые оно предоставляет", – добавил глава фракции ШАС.

Глава фракции НДИ Одед Форер заявил в ответ: "Советую депутату Бен Цуру принимать таблетки от расизма. Эпидемия ненависти к репатриантам распространяется в партии ШАС с угрожающей скоростью. Бен Цуру стоит извиниться перед миллионами людей, которые работают на благо государства, служат в армии, гибнут, защищая страну. Для Бен Цура они достаточно хороши, чтобы гибнуть в бою, но недостаточно хороши для того, чтобы жить здесь".

Высказывания депутата Бен Цура последовали на фоне взаимных нападок со стороны главы НДИ Авигдора Либермана и лидера ШАС Арье Дери. 1 декабря Дери опубликовал в социальных сетях запись, в которой утверждал: "Либерман требовал более двух миллиардов шекелей для пенсионеров из бывшего СССР, которые не работают и не платят налоги. Требовал открыть в министерстве абсорбции 17 представительств в бывших республиках СССР, и еще неизвестно, есть ли там евреи".

В ответ на эти обвинения Либерман написал, что у Дери проблемы с пониманием прочитанного, вероятно, потому что в религиозных учебных заведениях не проходят общеобразовательные предметы.

2 декабря на заседании фракции НДИ Авигдор Либерман продолжил атаковать Дери. "Его высказывания это не только клевета и грубая ложь. Это нетто расизм и антисемитизм", – заявил глава НДИ.

В свою очередь, депутат от НДИ Евгений Сова в эфире радиостанции "Кан Рэка" заявил: "В то время, как Арье Дери совершал уголовные преступления в начале 90-х, сотни тысяч репатриантов из бывшего Советского Союза прибывали в Израиль и сразу вливались на рынок труда. Пока Арье Дери отбывал тюремный срок за свои преступления, сотни тысяч репатриантов добивались успехов во всех сферах экономики. Пока Арье Дери отходил после тюремного срока, сотни тысяч репатриантов вносили неоценимый вклад в укрепление нашей страны. Это к вопросу о "русских пенсионерах". А что сделал для страны Арье Дери за это время?"





