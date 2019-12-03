Последняя попытка объединения: Ганц и Нетаниягу проведут встречу в "Кирие"

В 17:30 во вторник, 3 декабря, глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу и лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц проведут встречу в правительственном комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.

По заявлению источников в обеих партиях, речь идет о последней попытке сформировать правительство национального единства и избежать роспуска Кнессета 22-го созыва.

Встреча проходит на фоне пессимизма, царящего в политических кругах по поводу перспектив формирования правительства.

Накануне Бени Ганц заявил, что требование быть первым в ротации остается в силе. "Нетаниягу сможет оставаться главой "Ликуда" и функционировать. Поверьте, мы найдем достойное определение статуса Нетаниягу, соответствующее его особому положению", – сказал Ганц на заседании фракции "Кахоль Лаван".

Ранее стало известно, что глава фракции "Кахоль Лаван" Ави Нисанкорен обратился в Центральную избирательную комиссию с вопросом о возможности проведения выборов в Кнессет 23-го созыва раньше, чем через три месяца после роспуска действующего парламента. Из Центризбиркома передали, что, если Кнессет будет распущен 11 декабря, выборы можно будет провести не ранее чем 25 февраля. В "Кахоль Лаван" отмечают, что фракция поддержит предложение о сокращении срока предвыборной кампании лишь в том случае, если оно будет пользоваться широкой поддержкой парламентских фракций.

В свою очередь, газета "Исраэль а-Йом" пишет, что представители правых и ультраортодоксальных партий, беседовавшие в последние дни со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, призвали его прекратить попытки посредничества между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" и вернуть мандат президенту Ривлину. "Мы впустую тратим время, так как никакого прогресса на переговорах нет", – заявили собеседники Эдельштейна.

К настоящему моменту неизвестно о назначенных встречах между представителями переговорных групп. Накануне глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил, что требование быть первым в ротации остается в силе. "Нетаниягу сможет оставаться главой "Ликуда" и функционировать. Поверьте, мы найдем достойное определение статуса Нетаниягу, соответствующее его особому положению", – сказал Ганц на заседании фракции "Кахоль Лаван".

"Ганц ищет компромисс, который позволил бы создать правительство национального единства и избежать досрочных выборов", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il один из депутатов фракции.

В "Ликуде", в свою очередь, расценили это выступление главы "Кахоль Лаван" как еще один отказ от компромисса. "Очень жаль, что Ганц не готов ответить на вызов, сделанный премьер-министром. Он не готов содействовать созданию правительства национального единства, которое использует открывшиеся возможности, чтобы заключить долгосрочное соглашение об оборонном союзе с США и осуществить аннексию Иорданской долины. Нельзя упускать эту возможность", – заявили в "Ликуде".