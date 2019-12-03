Встреча Нетаниягу и Ганца завершилась безрезультатно

В правительственном комплексе "Кирия" в Тель-Авиве завершилась встреча между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой блока "Кахоль Лаван" Бени Ганцем.

Встреча продолжалась менее часа. После ее завершения канцелярия премьер-министра распространила сообщение, в котором говорилось: "Для того, чтобы позволить создание правительства национального единства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил пакет законодательных актов, позволяющих обеспечить функционирование ротационного правительства и гарантировать соблюдение обязательств обеих сторон. Несмотря на это предложение в "Кахоль Лаван" продолжают упорствовать, требуя права быть первыми в ротации. Это упорство продиктовано вето, наложенным Яиром Лапидом, и оно не торпедирует попытки создать правительство национального единства".

В настоящий момент, премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводит консультации с представителями фракции. В совещании принимает участие глава фракции Мики Зоар.

Из "Кахоль Лаван" передали, что глава "Ликуда" не предложил ничего, что соответствовало бы его новому положению или говорило бы о том, что он признал свой проигрыш на выборах. На встрече не было никаких новых предложений. Вместе с тем, в сообщении для прессы подчеркивается, что блок "Кахоль Лаван" будет до последней минуты использовать любой шанс для того, чтобы создать правительство партнерства и единства. "Эти слова, вероятно, не знакомы Нетаниягу", - говорится в пресс-релизе партии.

Как сообщалось ранее, в партии "Наш дом Израиль" взвешивают возможность формирования узкого праворелигиозного правительства. Глава фракции НДИ Одед Форер заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что по прежнему считает оптимальной возможность создания правительства национального единства. "Однако, если на повестке дня есть только две возможности: третьи выборы, которые являются катастрофой для государства Израиль и создание узкого правого правительства с достижениями для НДИ, я не уверен, что опция выборов предпочтительна", - сказал наш собеседник.

Глава НДИ Авигдор Либерман заявил в интервью телеканалу Кнессета, что понимает дискомфорт, который испытывают депутаты в его фракции. "Я не знаю, что хуже правое правительство или выборы, но хорошо понимаю, что чувствуют депутаты в моей фракции", - заявил Либерман.

Ранее стало известно, что глава фракции "Кахоль Лаван" Ави Нисанкорен обратился в Центральную избирательную комиссию с вопросом о возможности проведения выборов в Кнессет 23-го созыва раньше, чем через три месяца после роспуска действующего парламента. Из Центризбиркома передали, что, если Кнессет будет распущен 11 декабря, выборы можно будет провести не ранее чем 25 февраля. В "Кахоль Лаван" отмечают, что фракция поддержит предложение о сокращении срока предвыборной кампании лишь в том случае, если оно будет пользоваться широкой поддержкой парламентских фракций.