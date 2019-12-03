Политический тупик: депутаты продолжают переговоры и готовятся к выборам

Представители переговорной группы "Кахоль Лаван" сообщили коллегам от "Ликуда", что не намерены продолжать переговоры до тех пор, пока вторая сторона не согласится на то, чтобы Бени Ганц был первым в ротационном правительстве, сообщает радиостанция "Кан Бет".

Согласно сведениям, опубликованным государственным радио, представители "Кахоль Лаван" заявили, что нет смысла продолжать беседы, так как никакой прогресс не достигнут. Однако источники в "Кахоль Лаван" заявили корреспонденту NEWSru.co.il, что эта информация не соответствует действительности.

Накануне стало известно, что глава фракции "Кахоль Лаван" Ави Нисанкорен обратился в Центральную избирательную комиссию с вопросом о возможности проведения выборов в Кнессет 23-го созыва раньше, чем через три месяца после роспуска действующего парламента. Из Центризбиркома передали, что, если Кнессет будет распущен 11 декабря, выборы можно будет провести не ранее чем 25 февраля. В "Кахоль Лаван" отмечают, что фракция поддержит предложение о сокращении срока предвыборной кампании лишь в том случае, если оно будет пользоваться широкой поддержкой парламентских фракций.

В свою очередь, газета "Исраэль а-Йом" пишет, что представители правых и ультраортодоксальных партий, беседовавшие в последние дни со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, призвали его прекратить попытки посредничества между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" и вернуть мандат президенту Ривлину. "Мы впустую тратим время, так как никакого прогресса на переговорах нет", – заявили собеседники Эдельштейна.

К настоящему моменту неизвестно о назначенных встречах между представителями переговорных групп. Накануне глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил, что требование быть первым в ротации остается в силе. "Нетаниягу сможет оставаться главой "Ликуда" и функционировать. Поверьте, мы найдем достойное определение статуса Нетаниягу, соответствующее его особому положению", – сказал Ганц на заседании фракции "Кахоль Лаван".

"Ганц ищет компромисс, который позволил бы создать правительство национального единства и избежать досрочных выборов", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il один из депутатов фракции.

В "Ликуде", в свою очередь, расценили это выступление главы "Кахоль Лаван" как еще один отказ от компромисса. "Очень жаль, что Ганц не готов ответить на вызов, сделанный премьер-министром. Он не готов содействовать созданию правительства национального единства, которое использует открывшиеся возможности, чтобы заключить долгосрочное соглашение об оборонном союзе с США и осуществить аннексию Иорданской долины. Нельзя упускать эту возможность", – заявили в "Ликуде".