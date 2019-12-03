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NEWSru.co.il :: В Израиле3 декабря 2019 г., 09:04

Политический тупик: депутаты продолжают переговоры и готовятся к выборам

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Ави Нисанкорен Бени Ганц Биньямин Нетаниягу и Юлий Эдельштейн ВСЕ ФОТО

Представители переговорной группы "Кахоль Лаван" сообщили коллегам от "Ликуда", что не намерены продолжать переговоры до тех пор, пока вторая сторона не согласится на то, чтобы Бени Ганц был первым в ротационном правительстве, сообщает радиостанция "Кан Бет".

Согласно сведениям, опубликованным государственным радио, представители "Кахоль Лаван" заявили, что нет смысла продолжать беседы, так как никакой прогресс не достигнут. Однако источники в "Кахоль Лаван" заявили корреспонденту NEWSru.co.il, что эта информация не соответствует действительности.

Накануне стало известно, что глава фракции "Кахоль Лаван" Ави Нисанкорен обратился в Центральную избирательную комиссию с вопросом о возможности проведения выборов в Кнессет 23-го созыва раньше, чем через три месяца после роспуска действующего парламента. Из Центризбиркома передали, что, если Кнессет будет распущен 11 декабря, выборы можно будет провести не ранее чем 25 февраля. В "Кахоль Лаван" отмечают, что фракция поддержит предложение о сокращении срока предвыборной кампании лишь в том случае, если оно будет пользоваться широкой поддержкой парламентских фракций.

В свою очередь, газета "Исраэль а-Йом" пишет, что представители правых и ультраортодоксальных партий, беседовавшие в последние дни со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, призвали его прекратить попытки посредничества между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" и вернуть мандат президенту Ривлину. "Мы впустую тратим время, так как никакого прогресса на переговорах нет", – заявили собеседники Эдельштейна.

К настоящему моменту неизвестно о назначенных встречах между представителями переговорных групп. Накануне глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил, что требование быть первым в ротации остается в силе. "Нетаниягу сможет оставаться главой "Ликуда" и функционировать. Поверьте, мы найдем достойное определение статуса Нетаниягу, соответствующее его особому положению", – сказал Ганц на заседании фракции "Кахоль Лаван".

"Ганц ищет компромисс, который позволил бы создать правительство национального единства и избежать досрочных выборов", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il один из депутатов фракции.

В "Ликуде", в свою очередь, расценили это выступление главы "Кахоль Лаван" как еще один отказ от компромисса. "Очень жаль, что Ганц не готов ответить на вызов, сделанный премьер-министром. Он не готов содействовать созданию правительства национального единства, которое использует открывшиеся возможности, чтобы заключить долгосрочное соглашение об оборонном союзе с США и осуществить аннексию Иорданской долины. Нельзя упускать эту возможность", – заявили в "Ликуде".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 декабря 2019
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