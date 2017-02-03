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В Израиле

В ходе операции по эвакуации Амоны пострадали около 60 человек, уточненные данные

время публикации: 07:43 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати фото
Во время эвакуации Амоны. Февраль 2017 года
Во время эвакуации Амоны. Февраль 2017 года
Во время эвакуации Амоны. Февраль 2017 года

Утром в пятницу, 3 февраля, поступила информация о том, что выписаны из больниц все пострадавшие во время операции "Закрытый сад-2" по насильственной эвакуации защитников форпоста Амона в Самарии.

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Согласно уточненной информации, в общей сложности, 1-2 февраля в иерусалимские больницы были доставлены 57 человек, пострадавших в ходе этой операции: 15 защитников Амоны и 42 сотрудника полиции и пограничной службы.

В основном, речь шла о людях, которым требовалась медицинская помощь в связи с переохлаждением. Также в больницы поступали пациенты с легкими травмами и химическими ожогами кожи и глаз. Состояние одного из пострадавших было средней тяжести, остальным был причинен незначительный ущерб здоровью.

Большинству пострадавших (48 человек) необходимая медицинская помощь была оказана в больнице "Адаса Ар а-Цофим". Также пострадавших доставляли в больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек".

Стоимость эвакуации Амоны составила 220 миллионов шекелей

2 февраля министерство финансов опубликовало данные по стоимости операции "Закрытый сад-2" по выселению жителей форпоста Амона и демонтажу поселка. Как сообщает государственная радиостанция "Решет Бет", стоимость операции составляет 220 миллионов шекелей.

Первоначально на операцию минфином было выделено 150 миллионов шекелей, затем к этой сумме выделили дополнительный бюджет в размере 10-15% от суммы первоначального бюджета.

Кроме того, было выделено 40 миллионов шекелей на выплаты компенсаций жителям Амоны (48 семей).

Неясно, учитывал ли этот бюджет стоимость оказания медицинских услуг пострадавшим в ходе операции.

В министерстве финансов и министерстве обороны не комментируют статьи бюджета, выделенного на эвакуацию Амоны.



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