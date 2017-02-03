Минюст: женщины из стран СНГ приезжают заниматься проституцией, пользуясь отменой виз

Министерство юстиции сообщило об увеличении количества гражданок государств Восточной Европы, приезжающих в Израиль с целью занятий проституцией, пользуясь отменой визового режима.

Как пишет в "Гаарец" Ор Кашати, координатор министерства юстиции по борьбе с торговлей людьми адвокат Адина Доминиц написала об этом председателю парламентской комиссии по борьбе с проституцией и торговлей женщинами депутату Ализе Лави (партия "Еш Атид").

В письме сказано, что в 2016 году иммиграционное управление запретило въезд 300 женщинам из России, Украины, Грузии и Молдовы, подозревая, что они намерены заниматься проституцией. В 2015 году таких было 50.

По данным минюста, иностранки приезжают в Израиль и работают проститутками, пока не истечет разрешенный срок пребывания, после чего уезжают домой. Ведомство отмечает, что очень тяжело убедить их давать показания, и многие из них не считают себя жертвами, несмотря на насилие со стороны сутенеров.

Автор статьи отмечает, что во время переговоров о заключении соглашений о безвизовом режиме с такими странами, как Россия, Украина, Молдова и Грузия звучали предупреждения о потенциальном росте числа проституток, приезжающих из этих государств, но в итоге возобладали иные соображения, в первую очередь, ожидаемое увеличение туристического потока.

Напомним, что в 2008-2014 годах Израиль ввел безвизовый режим с Россией, Украиной и Грузией, а также для граждан Молдовы с биометрическими паспортами.

В первые годы после отмены виз объем туризма из стран бывшего СССР действительно существенно вырос, однако в течение последнего года, на фоне кризиса в России и Украине, наблюдается существенное сокращение туристического потока из этих стран в Израиль.

В настоящее время Кнессет рассматривает два законопроекта о наказании для клиентов проституток.

При этом весной 2016 года судья Тель-Авивского суда по местным делам Итай Гермелин, рассматривая иск закрытии борделя, постановил, что женщины могут продолжить заниматься проституцией при условии, что самостоятельно арендуют помещение, а между ними и клиентами нет посредников. Таким образом, не будет нарушаться закон о сутенерстве и торговле живым товаром.

В начале января прокуратура Тель-Авивского округа подала в мировой суд обвинительное заключение против четырех человек, обеспечивавших работу борделя на улице а-Яркон, 98. По этому делу проходят 45-летние Татьяна и Игорь Фермен, 53-летняя Далия Тропа, и 24-летний Денис Макуха.