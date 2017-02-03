В ночь на субботу полиция частично блокирует движение по шоссе Аялон

В ночь с 3 на 4 февраля дорожная полиция частично блокирует движение по шоссе Аялон в связи с работами по усовершенствованию инфраструктур железнодорожной станции Тель-Авив Савидор.

Будет блокировано движение по левой полосе южного направления шоссе Аялон в районе развязки а-Шалом с 23:00 до 08:00 часов.

Также с утра пятницы, 3 февраля, заблокирован въезд с проспекта Менахем Бегин на улицу Шефа Таль и съезды на проспект Бегина с развязки Арлозоров и с улицы а-Мааян в Рамат-Гане в связи с работами по прокладке скоростного трамвая..