3 февраля 2017 г.
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В Израиле

В ночь на субботу полиция частично блокирует движение по шоссе Аялон

время публикации: 08:01 | последнее обновление: 08:01 блог версия для печати фото
В ночь на субботу полиция частично блокирует движение по шоссе Аялон

В ночь с 3 на 4 февраля дорожная полиция частично блокирует движение по шоссе Аялон в связи с работами по усовершенствованию инфраструктур железнодорожной станции Тель-Авив Савидор.

Будет блокировано движение по левой полосе южного направления шоссе Аялон в районе развязки а-Шалом с 23:00 до 08:00 часов.

Также с утра пятницы, 3 февраля, заблокирован въезд с проспекта Менахем Бегин на улицу Шефа Таль и съезды на проспект Бегина с развязки Арлозоров и с улицы а-Мааян в Рамат-Гане в связи с работами по прокладке скоростного трамвая..

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2017 г.
В ночь на субботу полиция частично блокирует движение по шоссе Аялон







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Пятница, 3 февраля 2017 г.
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