Прогноз погоды на 3 февраля: прохладно и солнечно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 3 февраля, температура воздуха еще немного повысится, но будет незначительно ниже среднесезонной. Солнечно, без осадков. В ночные и утренние часы изморозь в низинах на юге страны.

В Иерусалиме – 4-11 градусов, в Тель-Авиве – 5-15, в Хайфе – 5-13, в Эйлате – 8-19. В Беэр-Шеве – 3-16, в Мицпе-Рамоне – 4-11, на побережье Мертвого моря – 11-18, в Ашкелоне – 7-15, в Ариэле – 4-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 6-16, на Голанских высотах – 4-13.

Температура воды в Средиземном море – 17 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В субботу ожидается переменная облачность, повышение температуры до среднесезонной. В воскресенье будет солнечно, температура без изменений. В понедельник температура немного понизится, усилится восточный ветер.