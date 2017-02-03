3 февраля 2017 г.
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Прогноз погоды на 3 февраля: прохладно и солнечно

время публикации: 05:51 | последнее обновление: 05:51 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 3 февраля: холодно и солнечно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 3 февраля, температура воздуха еще немного повысится, но будет незначительно ниже среднесезонной. Солнечно, без осадков. В ночные и утренние часы изморозь в низинах на юге страны.

В Иерусалиме – 4-11 градусов, в Тель-Авиве – 5-15, в Хайфе – 5-13, в Эйлате – 8-19. В Беэр-Шеве – 3-16, в Мицпе-Рамоне – 4-11, на побережье Мертвого моря – 11-18, в Ашкелоне – 7-15, в Ариэле – 4-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 6-16, на Голанских высотах – 4-13.

Температура воды в Средиземном море – 17 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В субботу ожидается переменная облачность, повышение температуры до среднесезонной. В воскресенье будет солнечно, температура без изменений. В понедельник температура немного понизится, усилится восточный ветер.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.
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