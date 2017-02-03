Задержаны семеро подозреваемых в причастности к беспорядкам у Гробницы Рахели

Полицейские задержали семерых арабов по подозрению в причастности к беспорядкам в районе Гробницы Рахели под Бейт-Лехемом. Предположительно, задержанные бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Полиция собрала информацию о семи подозреваемых, которые в течение последних месяцев несколько раз бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и самодельные взрывные устройства в Гробницу Рахели.

Задержанные жители лагеря беженцев Аль-Аяда, в том числе, двое несовершеннолетних, признались в причастности к этим правонарушениям.

Их содержание под стражей продлено, расследование по данному делу продолжается, сообщила пресс-служба полиции.