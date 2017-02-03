3 февраля 2017 г.
последняя новость: 09:57
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:52 Задержаны семеро подозреваемых в причастности к беспорядкам у Гробницы Рахели
09:39 В Беэр-Шеве на стройке погиб рабочий
08:59 Внутриармейский опрос: 59% солдат боевых частей считают, что не получат поддержки командиров в случае ошибки
08:01 В ночь на субботу полиция частично блокирует движение по шоссе Аялон
07:43 В ходе операции по эвакуации Амоны пострадали около 60 человек, уточненные данные
05:51 Прогноз погоды на 3 февраля: прохладно и солнечно
00:27 Автомобиль столкнулся с коровой на севере Израиля, водитель тяжело ранен
21:05 В Тель-Авиве проходит акция протеста, участники которой требуют отставки Нетаниягу
19:55 В результате ДТП на 6-м шоссе легкие травмы получили около 20 человек
19:48 Арабка на автомобиле врезалась в машину полиции в Адаме, трое пострадавших
В Израиле

Задержаны семеро подозреваемых в причастности к беспорядкам у Гробницы Рахели

время публикации: 09:52 | последнее обновление: 09:54 блог версия для печати фото
Задержаны семеро подозреваемых в причастности к беспорядкам у Гробницы Рахели

Полицейские задержали семерых арабов по подозрению в причастности к беспорядкам в районе Гробницы Рахели под Бейт-Лехемом. Предположительно, задержанные бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Полиция собрала информацию о семи подозреваемых, которые в течение последних месяцев несколько раз бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и самодельные взрывные устройства в Гробницу Рахели.

Задержанные жители лагеря беженцев Аль-Аяда, в том числе, двое несовершеннолетних, признались в причастности к этим правонарушениям.

Их содержание под стражей продлено, расследование по данному делу продолжается, сообщила пресс-служба полиции.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 ноября 2016 г.
Военные обеспечили безопасность паломников в гробнице Рахели и в дубраве Мамре
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 ноября 2016 г.
В комплекс гробницы Рахель брошено взрывное устройство
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 ноября 2016 г.
Полиция задержала более двадцати арабов, подозреваемых в участии в беспорядках возле гробницы Рахель







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 3 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017