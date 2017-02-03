3 февраля 2017 г.
последняя новость: 09:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:39 В Беэр-Шеве на стройке погиб рабочий
08:59 Внутриармейский опрос: 59% солдат боевых частей считают, что не получат поддержки командиров в случае ошибки
08:01 В ночь на субботу полиция частично блокирует движение по шоссе Аялон
07:43 В ходе операции по эвакуации Амоны пострадали около 60 человек, уточненные данные
05:51 Прогноз погоды на 3 февраля: прохладно и солнечно
00:27 Автомобиль столкнулся с коровой на севере Израиля, водитель тяжело ранен
21:05 В Тель-Авиве проходит акция протеста, участники которой требуют отставки Нетаниягу
19:55 В результате ДТП на 6-м шоссе легкие травмы получили около 20 человек
19:48 Арабка на автомобиле врезалась в машину полиции в Адаме, трое пострадавших
19:31 Полиция снимала эвакуацию Амоны с помощью дронов. ВИДЕО
В Израиле

Внутриармейский опрос: 59% солдат боевых частей считают, что не получат поддержки командиров в случае ошибки

время публикации: 08:59 | последнее обновление: 09:41 блог версия для печати фото
Внутриармейский опрос: 59% солдат боевых частей считают, что не получат поддержки командиров в случае ошибки

Согласно данным внутриармейского исследования, озвученным представителями ЦАХАЛа на заседании подкомиссии по кадрам комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, 59% военнослужащих боевых частей считают, что их командование не поддержит их в случае совершения ошибки при исполнении обязанностей.

Данный вопрос был впервые включен в исследование, проводимые ЦАХАЛом на регулярной основе, через два месяца после инцидента в Хервоне, где солдат бригады "Кфир" Эльор Азария застрелил лежавшего на земле раненого террориста.

При этом, начальник отдела планирования кадрового управления ЦАХАЛа бригадный генерал Эран Шани заявил депутатам, что в регулярных беседах между командирами и солдатами какого-либо протеста или роста опасений подобного рода не наблюдается.

Военный омбудсмен подполковник Барак Броди сообщил депутатам, что количество серьезных жалоб, подаваемых военнослужащими на своих командиров, выросло в последнее время на 10%-15%.

По итогам заседания депутаты потребовали от военного командования представить в течение двух месяцев программу по восстановлению доверия солдат к командирам, а также провести повторные опросы на данную тему.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 января 2017 г.
Большинство читателей NEWSru.co.il: Азария невиновен, его следует помиловать. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 сентября 2016 г.
"По стопам бойцов 2016": 40 тысяч старшеклассников посетят Голанские высоты







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 3 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017