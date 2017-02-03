Внутриармейский опрос: 59% солдат боевых частей считают, что не получат поддержки командиров в случае ошибки

Согласно данным внутриармейского исследования, озвученным представителями ЦАХАЛа на заседании подкомиссии по кадрам комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, 59% военнослужащих боевых частей считают, что их командование не поддержит их в случае совершения ошибки при исполнении обязанностей.

Данный вопрос был впервые включен в исследование, проводимые ЦАХАЛом на регулярной основе, через два месяца после инцидента в Хервоне, где солдат бригады "Кфир" Эльор Азария застрелил лежавшего на земле раненого террориста.

При этом, начальник отдела планирования кадрового управления ЦАХАЛа бригадный генерал Эран Шани заявил депутатам, что в регулярных беседах между командирами и солдатами какого-либо протеста или роста опасений подобного рода не наблюдается.

Военный омбудсмен подполковник Барак Броди сообщил депутатам, что количество серьезных жалоб, подаваемых военнослужащими на своих командиров, выросло в последнее время на 10%-15%.

По итогам заседания депутаты потребовали от военного командования представить в течение двух месяцев программу по восстановлению доверия солдат к командирам, а также провести повторные опросы на данную тему.





