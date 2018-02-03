В районе Дженина арестованы подозреваемые в причастности к теракту возле Хават-Гилад

С момента теракта возле Хават-Гилад силы безопасности проводят задержания подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Операции продолжались и в прошедшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В субботу, 3 февраля, в ходе спецоперации, проходившей в окрестностях Дженина и в районе деревни Буркин, военнослужащие региональной бригады "Менаше", сотрудники Общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) произвели ряд арестов.

Были арестованы несколько подозреваемых в причастности к теракту. Все арестованные переданы для допроса сотрудникам служб безопасности.

В последние часы в окрестностях Дженина и деревни Буркин вспыхнули беспорядки. Израильские военнослужащие применили спецсредства для разгона толпы.

Арабские источники сообщают, что в Буркине и Дженине в результате столкновений с израильскими военнослужащими ранены пять палестинских арабов. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что эта информация проверяется.

Несколькими часами ранее палестинское агентство "Маан" сообщило, что возле Дженина были арестованы пятеро арабов. Среди них – трое членов клана Джарар. По данным "Маан", израильские военные окружили дом, в котором мог находиться Ахмад Насер Джарар, главный подозреваемый в причастности к теракту возле форпоста Хават-Гилад. Однако, судя по всему, он арестован не был.

Напомним, 18 января в Буркине и Дженине была проведена спецоперация, в ходе которой было задержано множество подозреваемых в связях с террористами (точное число задержанных не сообщалось). Военные разрушили три дома родственников террористов, причастных, по данным спецслужб, к убийству раввина Шеваха. Ахмад Насер Джарар успел скрыться примерно незадолго до того, как дом его родственника окружили израильские военные и бойцы спецназа пограничной полиции (ЯМАМ). Двое бойцов ЯМАМ были ранены.

Теракт возле Хават-Гилад был совершен 9 января. Террористы обогнали машину Разиэля Шеваха, обстреляли ее из автоматического оружия и скрылись. Раввин Шевах, являвшийся добровольцем в службе скорой помощи "Маген Давид Адом", получил пулевое ранение в шею, однако успел сообщить по рации о нападении, прежде чем потерял сознание. Позже он скончался от полученных ран.





