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Погода на следующую неделю: февральское лето

время публикации: 07:54 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати фото
Погода на следующую неделю: февральское лето
Температура воды около восточного побережья Средиземного моря и в Эйлатском заливе будет 17-18 градусов
Необычно теплая для начала февраля погода может сорвать начавшийся недавно горнолыжный сезон на горе Хермон

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в течение всей следующей недели температура будет заметно выше среднесезонной. На побережье Средиземного моря днем она может достигать 23-25 градусов по Цельсию и более. В Эйлате температура будет подниматься днем до 30-32 градусов.

По меньшей мере, до 9 февраля будет солнечно. Осадков не ожидается. Волнение на море также не прогнозируется. Температура воды около восточного побережья Средиземного моря и в Эйлатском заливе будет 17-18 градусов.

Необычно теплая для начала февраля погода может сорвать начавшийся недавно горнолыжный сезон на горе Хермон, где в течение предстоящей недели температура днем будет достигать 15-16 градусов тепла. При этом новых снегопадов в течение следующей недели не ожидается.

Похожее "февральское лето" в первой половине третьего зимнего месяца наблюдалось за последнее десятилетие в 2016, 2015 и 2009 годах, но в течение значительно менее продолжительного периода.



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Прогноз погоды на 3 февраля: повышение температуры, солнечно







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