Исследование МСП Израиля: движение BDS связано с террористическими организациями

Существуют прочные связи между организациями BDS, ведущими глобальную политическую кампанию, призывающую к экономическому и политическому бойкоту Израиля, и террористическими организациями. Об этом говорится в отчете, подготовленном министерством стратегического планирования Израиля (МСП).

В воскресенье, 3 февраля, министр внутренней безопасности и стратегического планирования Гилад Эрдан обнародовал данные исследования, проведенного его ведомством в отношении бойкотного движения и его активистов. Он сообщил, что были проверены 13 организаций, входящих в международное движение BDS. Среди их членов были обнаружены 30 активистов террористических организаций, из которых 20 были приговорены судом к тюремным срокам за террористическую деятельность или признаны судом "опасными преступниками".

Отчет составлен исследовательским центром при министерстве стратегического планирования. Гилад Эрдан сообщил, что в ближайшее время он будет переведен на европейские языки.

Эрдан заявил, что между организациями DBS и террористическими группировками было обнаружено более сотни прямых связей: они проводят совместные кампании против Израиля, опираются на одних и тех же активистов, а также имеют общие источники финансирования.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что активисты ХАМАСа и "Народного фронта освобождения Палестины" занимают руководящие посты в бойкотных группах.

В частности, в отчете отмечается, что членом BDS является Лейла Халед. Она принимала участие в серии захватов пассажирских самолетов в 1969-1970 годах, организованных НФОП. В движении BDS Халед отвечает за сбор денежных средств, продолжая оказывать поддержку террористическим организациям. В докладе упоминается встреча Лейлы Халед с Мустафой Ауадом, членом НФОП, которая произошла в Европейском парламенте в рамках кампании за освобождение террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах.

Мустафа Ауад – еще одно имя из отчета министерства. В июле 2018 года он был приговорен к году тюремного заключения за членство в террористической организации и участие в военных учениях, организованных "Хизбаллой".

"Террористические организации и бойкотное движение объединяет общая цель - уничтожение Израиля. Действия по делегитимации еврейского государства и организация бойкота рассматриваются ими как дополнение к вооруженной борьбе", – заявил Гилад Эрдан, представляя отчет.





